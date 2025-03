Tre nuovi bandi per rilanciare il lavoro e la formazione

Sono tre i nuovi avvisi pubblici, prossimi alla pubblicazione, voluti dalla Regione Puglia per sostenere il mondo del lavoro. Le misure sono state presentate dall'assessore regionale al Lavoro e formazione, Sebastiano Leo, al partenariato economico e sociale.Chiediamo informazioni al dott. Giovanni Assi componente, in qualità di Consigliere CONFAPI PUGLIA con delega al lavoro ed al welfare, dell'Osservatorio regionale del Mercato del Lavoro presso la Regione Puglia nonchè massimo esperto in materia di lavoro del territorio pugliese con studi professionali a Trani, Bari e Conversano.«I tre nuovi avvisi, finanziati con 45 milioni di euro da fondi Fesr-Fse, sono costituiti da ', destinato ai giovani laureati pugliesi per supportare l'accesso a percorsi di alta formazione; da ', che mira a rafforzare il sistema di orientamento professionale e formativo e, infine, da ', un avviso per la formazione a sostegno dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi e a rischio espulsione dal mercato del lavoro».«Il bandosi rivolge ai giovani laureati pugliesi che desiderano specializzarsi ulteriormente con master post-lauream in Italia o all'estero. I beneficiari del bando potranno usufruire di voucher per coprire le spese di iscrizione e frequenza, con l'obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.La seconda iniziativa,, punta a rafforzare il sistema di orientamento professionale e formazione per disoccupati, inattivi e inoccupati.Il progetto prevede la creazione di una rete di servizi integrati, tra cui laboratori, giornate di orientamento e sportelli informativi come l'azione, che mira a valorizzare le competenze femminili, favorendo l'inclusione e la partecipazione delle donne nel mondo del lavoro.Ilè pensato per i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria. L'iniziativa mira a offrire percorsi di formazione mirati per la riqualificazione professionale, in modo da facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro. Le attività formative saranno personalizzate in base alle esigenze del tessuto produttivo regionale, per garantire che i lavoratori acquisiscano le competenze richieste dal mercato».