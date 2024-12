Pronti, partenza, lavoro: Porta Futuro, domani consulenze e orientamento a Corato

Al via una nuova iniziativa di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari che organizza in diversi job centre del network, nei mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, un evento dal titolo "PRONTI, PARTENZA, LAVORO", realizzato per coloro che sono alla ricerca di nuova occupazione, di informazioni relative agli ambiti professionali in crescita e alle competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro, differenziate per ambiti e settori innovativi.L'evento è in programma a Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato venerdì 13 dicembre 2024 alle 10:00, per partecipare è necessario iscriversi tramite link https://bit.ly/3CMe6kGDurante "PRONTI, PARTENZA, LAVORO" sarà possibile rivolgersi ai consulenti esperti di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari per una consulenza informativa e di orientamento, relativa alla spendibilità e al posizionamento del proprio profilo professionale, unitamente alla proposta di eventuali strategie profilate, utili per migliorare le chance di occupabilità.In occasione dell'evento, i partecipanti riceveranno informazioni sulle modalità di accesso allo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato che offre ai cittadini, in modo gratuito, servizi di accoglienza, orientamento, formazione, supporto alla compilazione del cv e ricerca attiva del lavoro; vi sarà inoltre la possibilità di prenotare un appuntamento per una consulenza personalizzata.Il job centre di Corato, Via Ettore Fieramosca 169, è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00, martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30; numero di tel.: 0805121883, e-mail: corato@portafuturobari.it