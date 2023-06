Il Club degli Scacchi prende vita con "Open": sabato la presentazione alla città

È con grande entusiasmo che annunciamo la creazione del Club degli Scacchi presso l'Open, situato in via Castel del Monte 139 a Corato. Questo nuovo club rappresenterà un'opportunità straordinaria per gli appassionati degli scacchi della comunità coratina e dei dintorni. Vogliamo diffondere questo gioco millenario, permettendo a tutti di avvicinarsi! Corato vanta una storia di appassionati e maestri di scacchi che ha origine da molto lontano, dall'ARCI La Locomotiva al club scacchi Apulia. Per celebrare l'apertura del Club degli Scacchi, si terrà un evento inaugurale il prossimo Sabato 10 giugno, a partire dalle ore 18:00, presso l'Open in via Castel del Monte 139. Durante l'evento, i partecipanti potranno partecipare a delle partite amichevoli, conoscere gli altri membri del club e discutere delle future attività.Il Club degli Scacchi presso l'Open sarà un luogo di incontro e di condivisione per tutti coloro che amano questo affascinante gioco millenario. I membri del club avranno l'opportunità di imparare a giocare a scacchi, di migliorare le proprie abilità scacchistiche, partecipare a tornei interni ed esterni, nonché socializzare e stringere amicizie con altre persone appassionate degli scacchi.Il club organizzerà regolarmente sessioni di gioco e di studio, aperte a giocatori di tutti i livelli, dai principianti ai più esperti. Saranno disponibili tavoli da gioco, scacchiere e orologi, fornendo un ambiente ideale per giocare e apprendere.Siamo entusiasti di accogliere tutti gli amanti degli scacchi presso il Club degli Scacchi dell'Open e non vediamo l'ora di condividere momenti di divertimento e sfide strategiche all'interno della nostra comunità.