Il concerto di Natale del Rotary Club

Con la direzione artistica del Maestro Salvatore Sica, compositore e direttore d'orchestra, il Concerto di Natale organizzato dal Rotary Club Corato nasce per spirito filantropico con l'intento di venire incontro alle esigenze della associazione "Gocce nell'Oceano", che da anni si occupa nel nostro territorio di bambini e ragazzi con disabilità, promuovendone l'inclusione sociale.Non solo: con questo concerto, si vuole celebrare il Santo Natale con le melodie natalizie più famose, ed ha la finalità di promuovere, tramite l'arte, i valori della pace, del dialogo, della tolleranza e della bellezza.In un periodo in cui si assiste a guerre assurde, a violenze di ogni tipo ed in particolare sulle donne,a tragedie nel mare che lambisce le nostre coste, il Concerto di Natale vuole veicolare un messaggio di speranza, di gioia, di pace, di fraternità.Eseguito dall'Orchestra Nuovi Spazi Sonori e dalla Corale della BasilicaCattedrale San Sabino di Canosa di Puglia il Concerto di Natale verràpresentato da Mariella Medea Sivo e vedrà l'esecuzione di famosi brani legati all'atmosfera natalizia di Vivaldi, Handel, Torelli, de' Liguori, Holst, Frisina, Sica, Adam, Coehn, Carol e Gruber. Numerosi i musicisti di spessore nazionale edinternazionale che si esibiranno durante il concerto: il soprano Anna Maria Stella Pansini, il mezzosoprano Badrya Razam, il baritono Carlo Sgura, il trombettista Antonio Carretta, il violinista Pietro Catucci, i maestri del coro Maria Rosaria Catalano e Salvatore Sica, e il maestro collaboratore:Francesco Sisti. Menzione particolare merita il maestro Salvatore Sica,compositore e direttore d'orchestra: ha conseguito quattro lauree musicali presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari in Composizione, in Direzioned'orchestra, in Pianoforte, in Didattica della Musica. È titolare della Cattedradi Teoria dell'Armonia ed Analisi presso il Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari. Si è perfezionato con Ennio Morricone e Sergio Miceli per la musica per film dal 1992 al 1995 presso l'Accademia Musicale Chigiana;Morricone ha sempre espresso favorevoli consensi per il maestro, ed ha pubblicamente detto: "…la sua musica è elegante...e poetica...". Ha direttoalla presenza di Papa Benedetto XVI (2005 e 2008) e di Papa Francesco (2013).L'evento è organizzato in partnership con l'Adisco sez. Corato, la Centraledelle Idee, il CICRES Corato, la Fidapa sez. Corato, la Fidelis Quadratum, il Forum degli Autori, i libri di Medea e lo Sporting Club Corato.