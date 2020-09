Il coronavirus torna a Corato: si registra un nuovo caso di positività

In tutto sono 11 i casi accertati in città

Il coronavirus torna in città. A distanza di pochi giorni dagli ultimi casi registrati a Corato, il commissario prefettizio ha reso nota la positività di un'altra persona di Corato al pericoloso virus.In una nota diffusa dal Comune si legge: «Si rende noto che in data odierna è stato comunicato che si è reistrato nel nostro Comune ulteriore caso di COVID-19 di rientro da altra Regione. Pertanto, il numero totale dei casi registrati nel territorio del Comune di Corato sono in totale undici. La ASL ha avviato le indagini epidemiologiche al fine di isolare tutti i contatti».