Il Covid mette in crisi il wedding, in Puglia nasce un distretto salva settore

In Puglia nel 2020 avrebbero dovuto celebrarsi 18.836 matrimoni, ma l'85% degli eventi è stato rinviato o annullato, con un crollo del fatturato passato da un miliardo di euro potenzialmente stimato ai 93.000 euro reali. E tutto questo rischia di avere ripercussioni pure per gli anni successivi. Il Consiglio regionale prova a a fare la sua parte e ieri, 23 marzo, ha approvato all'unanimità una mozione proposta dalla consigliere(M5S) con la quale si Impegna il presidente e la Giunta a sostenere il comparto delle cerimonie e a sostenere di intesa con gli altri attori locali, l'istituzione di un Distretto regionale del Wedding .«Questo per unire le imprese del territorio – ha detto Laricchia – e per puntare alla valorizzazione delle nostre identità e strutturare sempre meglio il comparto che comprende moltissime imprese diversificate tra loro».Quello del wedding è uno dei comparti senza dubbio tra quelli più colpiti dalla crisi e tra le difficoltà c'è anche quella di non essere riconoscibile in un unico codice ATECO: ci sono infatti i fiorai, i fotografi, i musicisti, gli addetti alla ristorazione, l'abbigliamento da da cerimonia. «Istituire un distretto serve a riunire tutti i professionisti del settore: 82 codici ATECO legati al wedding, tante professionalità e tante imprese di qualità con le quali lavorare per costruire un marchio del wedding pugliese.Questo è un risultato importante di tutti gli operatori del settore»., soprattutto in questo momento di grande difficoltà che tutti i comparti vivono, in maniera evidente quello del wedding duramente colpito dalle misure restrittive previste per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Va da sé chegiacché, come prevede la L.R. 23/2007, l'iniziativa deve partire dagli operatori economici», spiega dal canto suo, assessore allo Sviluppo economico.«Saremo ben lieti di riconoscere e accreditare un nuovo distretto per sostenere gli operatori di questo settore e agevolare l'interlocuzione con tutti coloro che ne sono parte integrante. Il distretto può rappresentare uno strumento agevole per programmare il futuro una volta rientrata l'emergenza sanitaria. In questi mesi ho avuto alcuni incontri con i rappresentanti del wedding e conosco bene la situazione del settore per averla ascoltata dalla loro stessa voce. Anche a sostegno della loro condizione, proprio ieri abbiamo inviato alla Conferenza Stato-Regioni una comunicazione rivolta ai ministri Franco e Gelmini contenente alcune nostre integrazioni all'attuale stesura del DL Sostegni».», aggiunge, presidente di Assoeventi, l'associazione di Confindustria dei settori Events, Luxury e Wedding. «Abbiamo avuto con tutte le Istituzioni una interlocuzione sempre rispettosa e collaborativa, che si sta dimostrando proficua, a dimostrazione della nostra serietà e credibilità».