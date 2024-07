Il duo Colapesce Dimartino sarà in concerto a Corato

Un'altra grande novità per l'estate 2024 a Corato: il concerto del duo Colapesce Dimartino, che ha iniziato a conquistare il pubblico con il brano "Musica Leggerissima", in gara al Festival di Sanremo 2021.Il gruppo musicale, formato da Urciullo (Colapesce) e Antonio Di Martino, si esibirà in piazza Cesare Battisti martedì 20 agosto. Ad annunciarlo sono stati gli stessi artisti sui social, comunicando due nuove date del tour Lux Eterna Beach 2024, che li sta portando in giro per l'Italia.Maggiori dettagli sul concerto saranno forniti successivamente.