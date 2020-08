Il Governo ha deciso: discoteche chiuse in tutta Italia

Obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza

Tutte le discoteche sul territorio nazionale saranno chiuse a partire da lunedì 17 agosto. Lo ha stabilito il Governo a margine del vertice coi presidenti delle Regioni convocato nel pomeriggio di domenica allo scopo di uniformare le decisioni sul tema.Il ministero della salute ha disposto un'ordinanza nella quale è prescritto l'obbligo di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto dalle 18 alle 6 del mattino successivo nei casi in cui non sia possibile mantenere le distanze.«Sono sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso» è quanto contenuto nel provvedimento, che non ammette deroghe da parte degli enti terriitoriali. L'ordinanza sarà in vigore fino al prossimo 7 settembre, a meno che il presidente del consiglio non scelga di adottare misure differenti.