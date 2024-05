Il Liceo artistico di Corato premiato alla Evolve Art di Roma

La premiazione delle opere del concorso EvolveArt indetto da Fondazione MAIRE, L'Associazione Amici della Biennale dei Licei Artistici (ABiLiArt), con il supporto della Rete Nazionale dei Licei Artistici e in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo si è svolta nella cornice del Tempio di Venere a Roma.Il 20 maggio, nella cornice suggestiva del Parco Archeologico del Colosseo a Roma, nella magica location del Chiostro di S. Maria Nova, si è tenuta la cerimonia di premiazione delle opere del concorso Evolve Art.Tra le opere premiate, c'è anche quella dell'alunna Giada Marmo e Christian Di Fonzo di quarta A dell'indirizzo Audiovisivo e multimediale del Liceo artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, che hanno realizzato l'opera fotografica "Creativity", progettata durante un'esercitazione fotografica dell'insegnamento di laboratorio audiovisivo e multimediale. L'opera è legata al tema dell'innovazione, infatti nella descrizione si legge: "l'innovazione e il cambiamento sono sotto i nostri occhi, tutto diventa sempre più SMART, e noi dovremmo cercare di adeguarci alle nuove tecnologie per migliorare la nostra vita".Il concorso prevede la pubblicazione delle opere sulla copertina della rivista "Evolve". L'oggetto era la creazione di opere artistiche originali sul tema "Tecnologia d'innovazione nella transizione energetica, e il pieno coinvolgimento dei giovani talenti in questi temi, attraverso l'arte come importante canale di comunicazione e fruizione. Un momento importante e di confronto, che ha visto al partecipazione di 286 opere provenienti da tutta Italia, 8 vincitori a pari merito e 20 menzioni a pari merito.La Serata è stata presentata dalla giornalista di Repubblica, e ha visto l'avvicendarsi di tanti ospiti, tra questi la presidente di Abiliart la prof.ssa Danardelli Maria Grazia, il presidente della fondazione Maire Dott. Carlo Nicolas, Dott.ssa Ilaria Catastini direttore generale della fondazione Maire, Dott. Massimo Daporto Responsabile comunicazione, e il direttore dell'USR Lazio. La commissione giudicatrice, si è congratulata con i giovani talenti emergenti e ha ribadito l'importanza dell'arte come mezzo di comunicazione essenziale per la cultura e per la crescita del nostro paese. Arte come motore per i temi sull'emergenza del nostro paese, arte come mezzo per la sostenibilità, divulgazione, informazione ed educazione.È seguito un rinfresco e la visita alla Mostra delle opere selezionate esposte lungo la via Sacra del foro.