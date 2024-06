La ruvese Miriana Paparella, con la coratina Arianna Nuovo, la biscegliese Serena Cassinelli e la tranese Giulia Guidotti, sapientemente formate e guidate dai docenti Daniela De Zio, Concetta Scardigno e Leonardo Fiore hanno visto le loro opere farsi valere tra i numerosi progetti pervenuti.



Piccoli grandi passi per acquisire conoscenze, capacità, consapevolezza e autostima in un mondo che continuamente cambia e pretende originalità, creatività e grande personalizzazione.

4 foto "Valenza Creative Italian Style": premiati studenti dell'artistico di Corato

Se per alcuniè una piccola città piemontese in provincia di Alessandria, per ilLa città infatti è celebre per essere il centro più importante in Italia e in Europa per la lCosì si può comprendere l'orgoglio e l'entusiasmo di discenti e docenti dell'indirizzo di oreficeria delper la partecipazione e la premiazione di alcuni dei numerosi progetti grafici e manufatti arrivati nella patria di Bulgari. È giunto infatti alla quindicesima edizione il concorso internazionale del gioiello di Valenza "" e ha visto partecipare istituti di Istruzione superiore pubblici e privati, italiani ed esteri alla competizione.