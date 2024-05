Premiati al Concorso del Gioiello di Valenza gli studenti del Liceo Artistico Federico II

E' giunto alla quindicesima edizione il Concorso Internazionale del Gioiello di Valenza –Valenza Creative Italian Style - che quest'anno ha visto la partecipazione numerosa di studenticoncorrenti, provenienti da 16 Istituti di Istruzione Superiore ed Istituti di formazione, pubblici eprivati, italiani ed esteri, con l'indirizzo Design Orafo.E' stata una risposta positiva allo scopo del Concorso che è quello di mantenere vivo e proficuo ilcontatto tra le scuole e il mondo orafo, di motivare i concorrenti verso la ricerca di novità formaliper progettare e realizzare oggetti preziosi.Gli studenti delle classi III F, IV F e V D dell'Indirizzo Design Oreficeria, del Liceo ArtisticoFederico II di Corato, guidati dai Docenti Daniela De Zio, Concetta Scardigno e Leonardo Fiore,hanno partecipato con un notevole numero di progetti grafici e di opere esecutive-manufatti di variotipo.Il 25 maggio c'è stata la premiazione e tra i primi classificati ci sono due studentesse del Federico II.Arianna NUOVO alla quale è stato assegnato il 2 PREMIO, nella sezione Progetto, per l'opera graficadi collana girocollo semirigida, di stile moderno, della classe IV F guidata della docente D. De Zio,.Serena CASSANELLI, alla quale è stato assegnato il 3° PREMIO, per la Sezione Manufatti, per unanello scultura d'ispirazione surrealista, realizzato in microfusione, della classe V D guidata dal Prof. L.Fiore.Inoltre, sono state assegnate due MENZIONI SPECIALI ai progetti grafici di collane, alle studentesseGiulia Guidotti e Miriana Paparella della stessa classe IV F guidata dalla docente D. De Zio.Per le proposte premiate, la Giuria ha riservato particolare importanza all'innovazione per l'originalitàcreativa, di ricerca e del design.Tutti gli elaborati che hanno partecipato al concorso, sono esposti in una Mostra, allestita perl'occasione, al Centro Comunale di Cultura di Valenza, dal 22 maggio al 5 giugno.