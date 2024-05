Borse di studio AIC per quattro studenti del Liceo artistico

Per la progettazione e realizzazione di lampade in ceramica

Presso il Liceo Artistico Federico II Stupor Mundi di Corato, si è svolto il convegno"Aumentare la Competitività delle Nostre Imprese" a cura di AIC la. partecipazione della. Regione Puglia,Confimi Industria (Bari-BT-Foggia), dove hanno partecipato i relativi Presidenti, il Sindaco di Corato,i Dirigenti Scolastici del Liceo Artistico prof. Savino Gallo, dell'I.T.E.T. Tannoia Prof.ssa Nunzia Tarantini, dell' I.I.S.S. Oriani-Tandoi prof.Francesco Catalano.Sono state consegnate delle borse di studio "Premio A.I.C. Luce d'Impresa" alle studentesse:4^E Gloria Bari, 5^C Rebecca De Feudis, Francesca De Virgilio, Analia Pazienza per aver realizzato il premio, la realizzazione di lampade in ceramica, guidate dalla docente prof.ssa Nicoletta Minutilli, consegnate lo scorso febbraio, ai vincitori imprenditori per ogni categoria che hanno dimostrato eccellenza,innovazione e leadership eccezionale nel mondo degli affari nel territorio di Corato, contribuendo in modo positivo all'economia locale e allo sviluppo della società.