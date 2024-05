A Corato, una settimana all’insegna del Mediterraneo con il Liceo Artistico

E' giunta alla quarta edizione la manifestazione "Gli incontri sul Mediterraneo" organizzata dall'I.I.S.S. "Federico II stupor mundi", istituto coratino diretto dal prof. Savino Gallo. Nato nel 2020 da un'idea della prof.ssa Porzia Volpe, l'evento è andato col tempo impreziosendosi di numerose collaborazioni fino a giungere alla odierna edizione in cui, nella settimana dal 02 al 09 giugno, si parlerà di ambiente, arte, geologia, prospettive e progetti per il territorio.Filo rosso dei diversi appuntamenti è il tema dell'anno, ovvero il rapporto tra Entroterra e Mediterraneo, che ben si lega con l'altro argomento della manifestazione, la Giornata Mondiale degli Oceani.Il primo tema vuole sia risaltare la connessione tra costa e territorio, parlando delle lame e di un terreno carsico modellato dallo scorrere dell'acqua verso il mare, sia evidenziare l'importanza del Mediterraneo che ha visto incrociare, tra Oriente ed Occidente, diversi linguaggi artistici di cui sono rimaste, anche nelle nostre città più interne, importanti testimonianze. Il secondo tema, invece, affrontando aspetti sulla salvaguardia del mare, flora e fauna e, in particolare delle tartarughe marine, vuole sottolineare l'impegno della scuola per l'attuazione degli obiettivi dell'agenda 2030, ponendosi nel solco di quelli già perseguiti con le uscite didattiche nel Parco dell'Alta Murgia.Di tutta la settimana, lo Special Day è lunedì 03 giugno, aperto a tutta la cittadinanza dalle 16.30 quando, nell'auditorium, si terrà una tavola rotonda sui temi suddetti con le interessanti relazioni di docenti universitari, esperti e studiosi di cui si invita a consultare il programma.In linea con le edizioni precedenti, continuano ad essere partner del Liceo Artistico l'Associazione Progetto Mediterranea e l'Accademia 'La Stravaganza', di cui saranno ospiti il presidente Francesca Piro, con Simone Perotti in diretta da La Spezia, e il maestro Paola Rubini.Nella stessa data, ci sarà la cerimonia di consegna della Bandiera del Mediterraneo, da parte della Piro, ai Sindaci dei comuni di Andria, Canosa di Puglia, Terlizzi.Primi cittadini che andranno ad affiancare i sindaci di Corato, Bisceglie, Trani, Bari che già negli anni scorsi hanno ricevuto il vessillo simbolo di un sogno, quello degli Stati Uniti del Mediterraneo, accomunandosi, senza colori di parte, a sostegno di una cultura della convivenza, della conoscenza delle radici identitarie mediterranee, della valorizzazione del territorio, della salvaguardia dell'ambiente.A queste stesse ragioni si lega il Liceo Artistico che, sotto l'egida di una cittadinanza attiva, ha coinvolto i propri studenti in percorsi di educazione civica tradotti nel linguaggio artistico di diversi indirizzi di studio, coordinati dalla prof.ssa Donatella Di Bisceglie. La giornata, quindi, sarà l'occasione per la presentazione dei loro lavori, alcuni realizzati attraverso il pcto, ex alternanza scuola lavoro, con gli enti e associazioni invitate. Tra questi interverranno: il presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, prof. avv. Ugo Patroni Griffi che, tra l'altro, parlerà dell'intervento nell'area portuale di Bari dell'artista Guido van Helten; il presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Francesco Tarantini; il presidente dell'Archeoclub Italia aps, sede di Corato "padre E. D'Angelo", Michele Iacovelli.Tra i saluti istituzionali, oltre a quelli dei sindaci Giovanna Bruno, Vito Malcangio, Michelangelo De Chirico, ci saranno quelli di Corrado De Benedittis e Angeloantonio Angarano a cui si affiancheranno gli assessori Cristina Saccinto, Daniela Zappatore, Antonella Varesano, Emilia Tota, e i consiglieri comunali Sinesi e Bianco.A conclusione di questa ricca giornata, ci sarà il concerto Mare Nostrum, giunto alla quarta ed. inserito nel XXIV Festival delle Murge. Sul palco dell'auditorium si esibirà l'Orchestra giovanile 'La Stravaganza', direttore artistico, M° Paola Rubini, sulle coinvolgenti musiche di Jean-Philippe Rameau, Les Sauvages.Riguardo agli altri appuntamenti della manifestazione "Gli incontri del Mediterraneo", essi inizieranno nella mattinata del 02 giugno e termineranno nella serata del 09 giugno. Si prevedono attività sia presso il Liceo Artistico che nel territorio. Tra queste ci saranno visite guidate a Canosa di Puglia e Terlizzi, escursioni e trekking presso Lama Cupa e Lama della Ferrata, letture nella biblioteca scolastica e a Torre Palomba, attività di didattica immersiva ed aumentata nel laboratorio scientifico della scuola. Il tutto grazie alla partecipazione di altri partner come Nati per Leggere Puglia, sezione di Corato, Associazione Teatrale Arca aps, If in Apulia aps, Ra contemporary Art, Carpisa for Save the turtles, a cui si associano i patrocini dell'Università degli Studi di Foggia e di Sigea - Società Italiana di Geologia Ambientale aps. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza e nel programma è specificato come aderire a ciascun appuntamento secondo i propri interessi, così come sono evidenziati i contatti telefonici per le escursioni nelle lame che sono con prenotazione obbligatoria.Una settimana all'insegna del Mediterraneo che, spiega l'organizzatrice della manifestazione, la prof.ssa Porzia Volpe, pone la città di Corato e il Liceo Artistico al centro di proficue relazioni con i comuni limitrofi e con la costa, attorno ad un mare in comune. Sarà poi durante il suo intervento di chiusura del 03 giugno, il momento in cui andrà a svelare il tema della prossima edizione de 'Gli incontri sul Mediterraneo' a cui sta già lavorando, come referente del Comitato Tecnico Scientifico, per la tessitura di nuove e fruttuose collaborazioni.Il programma della manifestazioneGli incontri sul MediterraneoSettimana di studi, mostre, visite, visioni sul temaEntroterra e Mediterraneo e Giornata Mondiale degli Oceani02 giugno, ore 09.30 - Lama CupaConoscere Lama CupaCamminata lungo la lama tra casali, torri, jazzi, trulli e ulivetiConversazione sul sistema delle torri di avvistamento nell'agro di CoratoGiuseppe Magnini, cultore di storia localeApprofondimenti sulla storia dell'agricoltura e dell'alimentazioneCataldo Tandoi, docente agronomoDegustazione olio di monocultivar coratina(evento organizzato dall'Azienda Agricola Lamacupa con prenotazione obbligatoria* al n. 3476563644)02 giugno, ore 17.00 - Canosa di PugliaSaluti e accoglienza, Comune, sala consiliareCristina Saccinto, assessore alla culturaVisita alla cattedrale, scavi e al Mausoleo di BoemondoMons. Felice BaccoPasseggiata archeologicaAntonia Sinesi, consigliera comunale(ritrovo sagrato della Cattedrale di San Sabino, adesione libera)Special Day03 giugno, ore 16.30 - Liceo Artistico **Cicero pro domo suaesposizione e guida ai lavori degli studentiMediterraneo, un giardino da scoprirePassaggi federicianiFico d'India 'stupor' del MediterraneoChe Fico!Ceramica NaturalmenteGiardino di pietraTecniche dal passato: scagliola, stucco-marmoPoesia della naturaSguardo al territorioIndirizzi e docenti coinvolti: Arti Figurative (Battista, Colangelo, Quatela), Architettura e Ambiente (Galati), Design Ceramica (Di Bisceglie), Cpia - Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (Mansi, Quercia), Design Legno (Di Zanni, Localzo),Design Oreficeria (Fiore), Dipartimento Inclusione, Dipartimento di Italiano; partecipanti ai corsi pomeridiani di ceramicaDonatella Di Bisceglie, coordinamento area artisticaSalutiSavino Gallo, dirigente scolasticoFrancesca Piro, presidente Associazione Progetto MediterraneaSimone Perotti, comandante di Mediterranea (in collegamento da La Spezia)Dal Mare alla Murgiaproiezione videoLa lama, elemento geografico tra Murgia e mare - Il caso della Lama di Santa CroceVincenzo Iurilli, geologo SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale apsTestimonianze, contaminazioni e intrecci: cultura artistica islamica in PugliaLuisa Derosa, Storia dell'arte medievale, Università degli Studi di FoggiaL'ulivo tra terra e mare: focus sulla cultivar Coratina e il riconoscimento PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali)Antonia Sinesi, consigliera del comune di Canosa di PugliaUna tecnica dal mondo antico: esempi dell'arte della scagliola tra Oriente ed OccidenteAnnamaria De Palma, architetto, Giorgio De Grecis, esperto PCTO, sede locale dell'Archeoclub d'Italia aps "Padre E. D'Angelo" di CoratoMurgia Meravigliosaproiezione videoScoprendo la Murgia: il Pulo di Altamura per promuovere lo sviluppo di una coscienza ecosostenibileMichele Iacovelli, consigliere Naz. Archeoclub d'Italia apsSilo Art Trailproiezione videoCon gli occhi dell'artista Guido van Helten: la storia e la tradizione di una città raccontata dai silos del grano del porto di BariUgo Patroni Griffi, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico MeridionaleMurales per il Mediterraneo, luogo di incontro e di convivenzaProgetto arredo urbano per l'area portuale di BariStudenti Liceo Artistico e CpiaChiedi al mare come sta! World Oceans DayFrancesca Piro, presidente Associazione Progetto MediterraneaSguardo al territorio, dove la terra incontra il mareLa lettura dell'area nord barese in un pannello decorativoStudenti Liceo ArtisticoPensando ai futuri Stati Uniti del MediterraneoConsegna ufficiale ai sindaci di Andria, Canosa di Puglia, Terlizzi della Bandiera del MediterraneoFrancesca Piro, presidente Associazione Progetto MediterraneaLa scuola e il territorio: prospettive e progetti per la prossima edizione, tra Agenda 2030 e valorizzazione dei luoghiPorzia Volpe, docente Liceo ArtisticoInterventi e saluti istituzionaliGiovanna Bruno, sindaco di AndriaAngelantonio Angarano, sindaco di BisceglieEmilia Tota, assessore alla cultura di BisceglieVito Malcangio, sindaco di Canosa di PugliaCristina Saccinto, assessore alla cultura di Canosa di PugliaCorrado De Benedittis, sindaco di CoratoAntonella Varesano, assessore alla qualità urbana di CoratoMichelangelo De Chirico, sindaco di TerlizziDaniela Zappatore, assessore alla cultura di TerlizziUgo Patroni Griffi, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico MeridionaleFrancesco Tarantini, presidente Parco Nazionale Alta Murgia03 giugno, ore 19.30 **Mare Nostrum, 4^ ed. Concerto del XXIV Festival delle MurgeOrchestra giovanile 'La Stravaganza', musiche di Jean-Philippe Rameau, Les SauvagesM° Paola Rubini, direttore artistico05 giugno, ore 16.00 - Laboratorio ScientificoVista Oceano - Save the turtlesEsperienza didattica sulla realtà aumentata e realtà immersiva; uso visori alla scoperta dei fondali e fauna marina, for World Oceans DayLaura Loiodice, Porzia Volpe, docenti Liceo ArtisticoRaffaele Basile, Matteo Ruggiero, assistenti tecnici06 giugno, ore 17.00 - Biblioteca ScolasticaVivaILibroStorie tra terra e mare, per far crescere i piccoli lettori sui temi della convivenza, sostenibilità e rispetto dell'ambiente, per la Giornata Mondiale degli OceaniGruppo Nati per Leggere Corato e alunni del Cpia(prenotazione presso studi pediatrici, fascia 3-6 anni)08 giugno, ore 17.00 - TerlizziSaluti e accoglienza, Comune, sala consiliareDaniela Zappatore, assessore alla culturaPasseggiata per il centro storicoDalla ricerca dell'antica Collegiata e del perduto castello alle principali chiesePorzia Volpe, docente Liceo Artistico(ritrovo sagrato di Santa Maria la Nova, adesione libera)08 giugno, ore 19.30 - TerlizziPietreBestialiVisita all'installazione nel palazzo della famiglia San GiorgioPaolo De Santoli, artista, Ra contemporaryArt(via De Cristoforis, centro storico)09 giugno, ore 09.30 - Lama della FerrataTrekkingConoscere Lama della FerrataGiuseppe Carlucci, guida ambientale escursionistica (Prenotazione obbligatoria* al n. 3405488636)09 giugno, ore 18.00 - Torre PalombaFiabe di MareLetture, per grandi e piccoli, di celebri storie di Italo Calvino, nel centenario dalla sua nascitaAssociazione Teatrale Arca aps e aps If in Apulia(contrada Torre Palomba, zona Oasi-Corato, adesione libera)