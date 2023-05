Il Liceo Classico Oriani al Cinema con il corto "Tra le righe"

Come oramai da tradizione, anche quest'anno gli studenti e le studentesse del Liceo delle Scienze Umane del Liceo "Oriani" si sono cimentati nell'ideazione e nella realizzazione di un cortometraggio.Il progetto PTOF "A Corto di idee", infatti, ha lo scopo di mettere in luce il legame tra cinema e psicologia, lasciando spazio creativo agli studenti. Il cortometraggio "Tra le righe" realizzato quest'anno a partire dalla proposta di Sara Scarpa, alunna di 2^ASU, ha avuto come tema centrale la violenza domestica e l'importanza di aver una rete sociale in grado di fornire aiuto e supporto.Il corto verrà proiettato presso il cinema "Alfieri" di Corato il giorno 29 maggio e costituirà il punto di partenza per l'avvio di un dibattito sul tema della violenza, con la partecipazione degli esponenti delle Istituzioni locali, della dott.ssa Rosy Paparella, supervisora EMI ambito territoriale di Corato, Ruvo di Puglia e Terlizzi e già garante dei minori della Regione Puglia, e delle docenti che hanno seguito e curato il progetto.