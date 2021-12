Il Parco dell'Alta Murgia ufficialmente candidato a Geoparco Mondiale Unesco

Ora è ufficiale, il Parco dell'Alta Murgia è candidato a diventare Geoparco Mondiale Unesco.Lo scorso 26 novembre, infatti, tutti i sindaci dei tredici comuni facenti parte del parco, fra cui il sindaco di Corato Corrado De Benedittis, hanno sottoscritto con il presidente del Pnam, Francesco Tarantini e l'assessora regionale all'Ambiente Anna Grazia Maraschio la "Carta dell'Alta Murgia" per la candidatura a Geoparco Mondiale Unesco.Tutta la documentazione è stata poi inviata al coordinatore nazionale del Comitato Unesco Global Geopark. A sostenere la candidatura, ora ufficiale, del territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia e delle sue aree contigue anche la Giunta regionale, con seduta del 29 novembre, in quanto volta a tutelare e valorizzare il cospicuo patrimonio geologico ivi presente, precisando che i piani e i programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse, saranno stabiliti dalla Regione d'intesa con l'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e con gli Enti locali interessati.