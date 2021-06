“Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro”, verso la Settimana Sociale della CEI

"Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro": questo il tema della prossima Settimana Sociale della CEI, alla sua 49sima edizione, che si terrà a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021.In preparazione dell'evento, si terrà a Barletta il 4 giugno 2021, presso il santuario della Madonna dello Sterpeto, dalle ore 19.30 alle ore 21.30, un incontro di presentazione dell'Instrumentum Laboris, prezioso strumento di informazione e apertura delle problematiche al centro della riflessione di ottobre.«L'appuntamento – spiega don Matteo Martire, incaricato della Commissione regionale della CEI per i problemi sociali e del lavoro, nonché direttore dell'omonimo Ufficio diocesano - proposto dalla Chiesa italiana per la prima volta nel 1907 come occasione di informazione e confronto per i cattolici su questioni legate al mondo del lavoro e sociale, è quest'anno quanto mai attuale, perché la pandemia ha mostrato a tutte e tutti come tutto sia connesso. Ambiente, lavoro, futuro.#tuttoèconnesso: ascoltando il grido accorato di papa Francesco, siamo chiamati a essere custodi della nostra terra e a preservare un lavoro che restituisca dignità alle persone e si prenda cura dell'ambiente».Saranno presenti all'incontro del 4 giugno mons. Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto e presidente del Comitato scientifico delle Settimane Sociali, don Matteo Martire, direttore della Pastorale del lavoro della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e incaricato della Pastorale sociale regionale, e mons. Leonardo D'Ascenzo, arcivescovo della diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie.«Tutte le comunità parrocchiali – aggiunge il sacerdote - le associazioni, i sindacati, i movimenti, i lavoratori e le lavoratrici della diocesi di Trani-Barletta e Bisceglie sono invitati a partecipare all'incontro del 4 giugno, a Barletta, e a estendere l'invito alle proprie realtà di riferimento».Saranno rispettate le norme di distanziamento fisico e a tutela della salute di tutti e l'incontro terminerà in tempo utile per rispettare il coprifuoco serale.