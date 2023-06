Il piano d’azione della Food Policy della Città Metropolitana di Bari presentato a Corato

La Città Metropolitana di Bari, a partire dal 2020, ha avviato il processo di redazione della sua politica locale del cibo, sulla scorta di quanto già realizzato da oltre 200 città firmatarie del Milan Urban Food Policy Pact.Ispirandosi a tale protocollo, la Città Metropolitana di Bari, con il supporto tecnico del Ciheam di Bari, ha avviato un laboratorio di co-progettazione con le associazioni della cittadinanza attiva e del mondo privato del territorio, invitandoli ad individuare le traiettorie per realizzare una propria politica del cibo.Il "Manifesto per la transizione alimentare della Città Metropolitana di Bari", approvato in Consiglio Metropolitano lo scorso aprile 2022, è stato il primo risultato di tale processo partecipativo, cui è seguita la redazione del piano d'azione per la food policy metropolitana, frutto della raccolta di suggerimenti e proposte per declinare le traiettorie del "Manifesto".Il processo di consultazione è tutt'ora in corso e il presente invito è volto a stimolare nuove idee, suggerimenti e azioni dalla cittadinanza attiva per giungere alla versione definitiva del Piano di azione per la food policy della città metropolitana di Bari.Il Comune di Corato ha raccolto l'invito a partecipare in maniera attiva al percorso di definizione del piano d'azione della food policy metropolitana e si pregia di invitare il prossimo 20 giugno alle ore 18:30 presso il Chiostro Comunale le rappresentanze di associazioni che si occupano di riduzione degli sprechi alimentari, dell'assistenza di gruppi vulnerabili e persone fragili, (es. Caritas) per favorirne l'accesso al cibo di qualità e sano, produttori biologici, soggetti che privilegiano la filiera corta (commercianti di prossimità, ristoratori, etc.), rappresentanti del mondo del turismo rurale (agriturismi) e delle masserie didattiche, rappresentanti del mondo dell'educazione (scuole dell'obbligo, istituti alberghieri o istituti che dispensano pasti), cooperative che si occupano di inclusione sociale attraverso la produzione e trasformazione agricola.18.30 – 18.40Saluti istituzionaliCorrado Nicola De Benedittis, Sindaco di CoratoConcetta Bucci, Assessore alle Attività Produttive, Comune di Corato18.40 – 18.50IntroduzioneAntonio Stragapede, consigliere delegato alla pianificazione strategica della Città Metropolitana di Bari18.50 – 19.00Condivisione del Piano d'azione della food policy della città metropolitana di BariFrancesca Volpe, Ciheam BariLorenzo Labellarte, Ciheam Bari19.00 – 19.30Interventi dei partecipanti e raccolta proposteModerazione e ConclusioniDamiano Petruzzella, Ciheam Bari