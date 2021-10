Capitale della Cultura 2024, anche Corato sostiene candidatura di Conversano

Anche Corato, insieme ai 41 Comuni dell'Area metropolitana di Bari, sostiene la candidatura della città di Conversano a Capitale Italiana della Cultura 2024, con la sottoscrizione del manifesto a sostegno della candidatura avvenuta nella Pinacoteca del Castello di Conversano.L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, e dal Presidente del Comitato Promotore, Domingo Iudice ed ha visto la partecipazione di associazioni, aziende e cittadini che hanno aderito al progetto "Conversano Capitale della Cultura 2024".Con il sindaco metropolitano, Antonio Decaro e i sindaci dei 41 Comuni del territorio, anche il sindaco di Corato Corrado De Benedittis che, celebrando contestualmente anche il suo primo anno da primo cittadino della nostra città, ha commentato: "La stagione dei campanilismi è finita. Si vince insieme e Corato adesso è parte integrante di questa importante comunità territoriale"."Oggi tutti i sindaci dell'area metropolitana di Bari hanno siglato una nuova alleanza di comunità, dimostrando ancora una volta di essere una squadra, nelle parole e nei fatti – ha affermato Decaro -. Rappresentiamo un territorio di 1 milione e 200 mila abitanti e un patrimonio storico e paesaggistico tra i più importanti e belli di Puglia. La candidatura della Città di Conversano al bando ministeriale può costituire, quindi, una nuova occasione collettiva per promuovere un sistema di luoghi, reti, progetti e arricchire l'identità culturale dell'intera Città metropolitana".Il Consiglio metropolitano aveva già espresso, all'unanimità, durante la seduta del 30 settembre scorso, il sostegno della Città metropolitana di Bari alla candidatura del Comune di Conversano a Capitale della cultura per l'anno 2024 nel solco del percorso di pianificazione dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, avviato fin dal 2015, fondato sulla condivisione e partecipazione di tutti i Comuni metropolitani per la costruzione di un'identità metropolitana policentrica, oltre qualsiasi visione campanilistica."Un bel segnale per le nostre comunità – ha proseguito il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio -. Abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un territorio unito e determinato nel raggiungere un obiettivo comune. Un risultato straordinario raggiunto grazie all'amore per la propria terra. E' bello vedere che tutti hanno compreso che la candidatura di Conversano corrisponde ad una crescita culturale collettiva dell'intero territorio metropolitano".La Città di Conversano dovrà consegnare entro il prossimo 19 ottobre il dossier contenente il progetto a sostegno della propria candidatura ed entro il 18 gennaio 2022 il Ministero della Cultura esaminerà le candidature pervenute.