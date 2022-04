I dati sono incontrovertibili. L'incremento della presenza di auto elettriche anche sul territorio pugliese non si traduce, almeno per il momento, in una crescita proporzionale delle colonnine per la ricarica, che si diffonde a macchia d'olio.La vendita di veicoli elettrici e ibridi, secondo le statistiche, è schizzata del 114.2% dal 2021 al 2020. Sarebbero 29563 i mezzi circolanti rispetto ai 13804 dell'anno precedente ma l'analisi effettuata dal Centro Studi di AutoScout24 sulla base dei dati forniti dall'Aci (automobile club d'Italia) tratteggia un quadro tutt'altro che rassicurante: il parco circolante nella regione rimane obsoleto e datato e sono troppo pochi i miglioramenti per poter notare delle differenze.Gli incentivi all'acquisto di questa tipologia di vettura, peraltro, non sarebbero irresistibili:, in particolare, spicca per l'assoluta mancanza di colonnine pubbliche dedicate alla ricarica delle auto elettriche malgrado nel 2017 la Città Metropolitana di Bari, nell'ambito dell'adesione al programma "La rete di ricarica per i veicoli elettrici della Regione Puglia", abbia previsto l'installazione di 7 colonnine nel territorio coratino sul totale di 172 previste complessivamente nei 41 Comuni dell'ex Provincia barese. Il Comune non ha mai dato seguito a quel piano ma nelle ultime settimane pare che l'amministrazione De Benedittis si sia mossa per riprendere le redini della situazione.