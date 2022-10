Il Sindaco di Corato firmerà i Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima

Mercoledì 5 ottobre alle ore 13, nella sala convegni della Camera di Commercio di Bari, a margine dell'evento nazionale Paesc "Come pianificare, finanziare ed implementare le azioni", organizzato da Segretariato europeo del Patto dei Sindaci, Enea e Renael in collaborazione con Isproa, il Sindaco metropolitanoe i primi cittadini dei 41 Comuni del territorio (fra cuiper Corato) firmeranno il Patto dei Sindaci finalizzato ad avviare una politica comune per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici.Una sfida lanciata dalla Commissione Europea a cui hanno già aderito oltre 10 mila città in tutta Europa in oltre 43 nazioni.Alla luce degli ambiziosi traguardi di mitigazione e adattamento fissati per il 2030, l'iniziativa mira a sensibilizzare Regioni, Province e Città Metropolitane sulle potenzialità del programma previsto dal Patto de Sindaci. I prossimi passi saranno sviluppare politiche e programmi per la sostenibilità dei territori e offrire una guida ai Comuni nella fase di transizione e nella preparazione dei loro Piani d'azione per l'energia sostenibile e il clima (Paesc).L'obiettivo è ridurre la CO2 e i gas a effetto serra del 55% entro il 2030 e rendere le città più resilienti ai cambiamenti climatici.Tutti i 41 Comuni dell'area metropolitana di Bari hanno aderito al Patto dei Sindaci con l'obiettivo di redigere un unico documento strategico metropolitano che poi sarà declinato in 41 Paesc comunali.