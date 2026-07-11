“Musiche sotto le stelle metropolitane”: a Corato l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari

A Corato Piazza Marconi, davanti al Teatro Comunale, torna a trasformarsi in un grande anfiteatro a cielo aperto. Il ritorno dell' Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari a Corato è ormai una presenza costante e felice, un appuntamento atteso che consolida il percorso culturale della città. Questa continuità non è un caso, ma la scelta precisa di coltivare legami forti con le più grandi istituzioni artistiche del territorio.



Lunedì 13 luglio, alle 20.30, si terrà una serata speciale con MADE IN BARI, nell'ambito della rassegna "Musiche sotto le stelle metropolitane". Sarà un viaggio emozionante dedicato ai cantanti e ai cantautori della nostra terra, eseguito magistralmente dall'ICO della Città Metropolitana di Bari sotto la direzione del Maestro Christian Ugenti e con la splendida voce solista di Luciana Negroponte.