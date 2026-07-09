«Credevo di aver visto di tutto nella mia vita professionale, ma mi sbagliavo»

A distanza di dieci anni, il ricordo del tragico incidente ferroviario sulla tratta Andria-Corato sembra portare con séC'è chi quel giorno lo ha solo sentito raccontare, e chi invece lo ha, portando il proprio aiuto e ritrovandosi: quella di due treni distrutti in aperta campagna, tra le carrozze contorte e lo strazio delle vittime.È il caso dell'che quella mattina del 12 luglio 2016 fu, e che ancora oggi custodisce immagini e ricordi che non lo hanno più abbandonato.Per questo abbiamo deciso di incontrarlo per porgli qualche domanda.«La mattina del 12 luglio 2016 mi trovavo nel mio ufficio. Il militare di servizio in caserma era occupato sull'altra linea telefonica, così risposi io al telefono. Dall'altra parte una voce di donna, molto agitata, mi disse: "Sono nel treno che da Andria porta a Corato, ho sentito un boato, si sente odore di bruciato, sicuramente è esploso qualcosa, la gente grida." Cercavo di capire dove fosse fermo il treno, ma la signora riferiva di trovarsi in aperta campagna. Nel frattempo, il militare di servizio riceveva altre richieste di aiuto. Con la pattuglia ci dirigemmo su via Andria, prendemmo le strade di campagna:».Sul momento non si capiva davvero cosa fosse successo: si notavano carrozze di colore giallo sollevate a una decina di metri da terra, e persone che gridavano. Arrivò un'ambulanza di volontari che non conoscevo, presumo fossero di Andria. Le persone iniziarono a scendere dal treno, molte con vistose ferite al volto. Arrivarono anche altri soccorritori, ricordo il Sindaco di Corato Massimo Mazzilli, altri volontari e altre forze dell'ordine:, facendole adagiare sotto gli alberi di ulivo. Solo dopo aver parlato con i passeggeri riuscimmo a capire cosa fosse realmente successo».«Una delle cose più difficili fu proprio orientarsi e arrivare sul posto, in mezzo alle strade di campagna. Ma quello che ricordo con più forza è la fase successiva, quando si dovette procedere alla constatazione del decesso e all'ispezione cadaverica da parte del personale della medicina legale del Policlinico di Bari. Una quindicina di persone, seminude, sdraiate a terra in fila, con lesioni vistose, a cui veniva misurata la temperatura corporea per constatare l'orario del decesso.. Ricordo un Vigile del Fuoco che; un poliziotto che non riuscì a reggere quella scena. Poco dopo iniziarono ad arrivare curiosi e familiari dei passeggeri, e questo rese tutto ancora più difficile da gestire».«Sì, più di uno. Ricordo una giovane donna, con capelli ricci e folti, sdraiata anch'essa priva di vita: è un'immagine che non mi ha più lasciato. E ricordo la moglie di uno dei due macchinisti, che venne a chiedermi notizie del marito — era un'impiegata del Comune di Corato, che conoscevo bene. Cercai di tergiversare, maSono episodi che porto ancora con me, a dieci anni di distanza».