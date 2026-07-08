Carnevale Estivo Molfetta & Corato, confermati gli appuntamenti del 17 e 18 luglio

Prosegue il percorso del Carnevale Estivo Molfetta & Corato, la nuova manifestazione nata dal gemellaggio tra il Carnevale di Molfetta e il Carnevale Coratino. Con una nota congiunta, il presidente della Fondazione Carnevale Molfetta, Danilo Sancilio, e il presidente della Pro Loco Quadratum – Carnevale Coratino, Gerardo Strippoli, hanno confermato lo svolgimento dell'iniziativa, sottolineando come le scelte organizzative siano state assunte con senso di responsabilità e nel rispetto del territorio, delle tradizioni e dei partecipanti.Il programma della prima edizione prevede due appuntamenti che rappresentano il cuore del progetto. Il 17 luglio la manifestazione farà tappa a Corato, con una serata dedicata alla tradizione, allo spettacolo e alla musica. Il giorno successivo, 18 luglio, sarà la volta di Molfetta, dove è in programma la Festa dei Colori, accompagnata da animazione e momenti di danza popolare diffusa.Gli organizzatori ribadiscono la volontà di consolidare il gemellaggio tra le due città, con l'obiettivo di trasformare questa prima edizione in un appuntamento destinato a crescere negli anni e a valorizzare le rispettive tradizioni carnevalesche.L'invito è rivolto alla cittadinanza e ai visitatori a partecipare ai due eventi, che segneranno l'esordio del Carnevale Estivo Molfetta & Corato, iniziativa che punta a rafforzare la collaborazione tra le due comunità attraverso cultura, spettacolo e condivisione.