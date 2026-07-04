Santa Maria Greca Corato
Santa Maria Greca Corato
Religione

Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato

Il programma delle celebrazioni dal 9 al 18 luglio

Corato - sabato 4 luglio 2026 Comunicato Stampa
Con l'inizio del mese di luglio, iniziano anche i Solenni Festeggiamenti In Onore Di Santa Maria Greca, che fin dal 1656, accompagna la città di Corato con la speciale protezione verso i suoi abitanti. In questo particolare anno in cui la Parrocchia di Santa Maria Greca compie i suoi 100 anni dell'istituzione a parrocchia, si inserisce un'altra ricorrenza molto importante: il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca. Ad accompagnare questo momento così intenso di devozione, dedicato a Santa Maria Greca, saranno proprio i giorni di Novena in preparazione alla Festa, guidati da don Leonardo Gaudioso, Vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e Referente cittadino della Pastorale Giovanile. Il 18 luglio, giorno della Festa, vivremo al mattino le Sante Messe e la preghiera della Supplica, invece, la sera la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo e Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città a seguire la solenne processione lungo il Corso cittadino. All'interno del programma dei festeggiamenti, vivremo due semplici appuntamenti:

• la presentazione del libro "I volti di Maria", a cura di Nicola Perrone e modera la serata Marina Labartino, presso la Chiesa parrocchiale;
• la Veglia Mariana di preghiera in preparazione alla Festa, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito;
• un Concerto Live dei PARADISE PARK che allieteranno la serata con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA, il 18 luglio alle ore 20:30 circa, al termine della processione.

IL PROGRAMMA
NOVENA DI PREGHIERA (9–17 luglio 2025)
Presieduta da don Leonardo Gaudioso, Vicario Parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia – Corato
  • Ore 18:15: Preghiera del Rosario
  • Ore 18:45: Preghiera della Novena
  • Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica e Invocazione alla Vergine

Lunedì 13 luglio 2026
  • Ore 20:00 – presso la Chiesa Parrocchiale
  • Presentazione del libro: "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone
  • Modera: Marina Labartino

Venerdì 17 luglio 2026
  • Ore 20:00 – presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito
  • Veglia mariana di preghiera in preparazione alla festa
  • Motto: «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» (Lc 1,49)
  • Presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato

Sabato 18 luglio 2026 – FESTA DI SANTA MARIA GRECA
  • Ore 09:00: Celebrazione Eucaristica
  • Ore 11:00: Celebrazione Eucaristica e preghiera della Supplica
  • Ore 19:00:
  • Solenne Celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa
  • Presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzio
  • Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città
  • A seguire: solenne processione dell'Icona di Santa Maria Greca per le vie del Corso cittadino
  • Ore 20:30 circa: Concerto dei Paradise Park nello spazio antistante la Chiesa
Santa Maria Greca a Corato
Santa Maria Greca a Corato
  • eventi
Agricoltura, Pagliaro (FDI): «L'olio della coratina rimarrà extravergine: grazie all'UE e all'on. Ventola»
3 luglio 2026 Agricoltura, Pagliaro (FDI): «L'olio della coratina rimarrà extravergine: grazie all'UE e all'on. Ventola»
Torna "100x100 Maturi ": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
3 luglio 2026 Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati
Altri contenuti a tema
Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati Vita di Città Torna "100x100 Maturi": il 28 luglio l'edizione 2026. Al via le candidature dei neodiplomati Si rinnova l'iniziativa del Viva Network dedicata agli studenti che hanno concluso il percorso delle scuole superiori conseguendo il massimo dei voti
Torna a Corato il laboratorio delle tradizionali Barche di Santa Maria Eventi Torna a Corato il laboratorio delle tradizionali Barche di Santa Maria Iniziativa in programma dal 7 al 9 luglio
Michele Iacovelli è il nuovo Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d’Italia APS della Regione Puglia Attualità Michele Iacovelli è il nuovo Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d’Italia APS della Regione Puglia Una presenza associativa sempre più qualificata, radicata nei territori e capace di fare sistema
Il saluto del Sindaco De Benedittis al Prefetto Francesco Russo Vita di Città Il saluto del Sindaco De Benedittis al Prefetto Francesco Russo In occasione del collocamento a riposo, il primo cittadino esprime riconoscenza per l'impegno
“Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo Vita di Città “Ho cura di te”: la rete territoriale di Corato contro i disagi del caldo L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di isolamento e vulnerabilità
Nasce a Corato il profilo politico cittadino di Futuro Nazionale Politica Nasce a Corato il profilo politico cittadino di Futuro Nazionale Nei prossimi mesi Futuro Nazionale presenterà pubblicamente il proprio programma politico
Corato accende l’estate con l’Anteprima di Gusto Jazz 2026: due serate tra musica, sapori e cultura Eventi Corato accende l’estate con l’Anteprima di Gusto Jazz 2026: due serate tra musica, sapori e cultura Il 26 e 27 giugno nelle piazze del centro storico DJ set, concerti, aperitivi e degustazioni gratuite
Korcomics, torna per la quarta edizione il festival del fumetto di Corato Eventi Korcomics, torna per la quarta edizione il festival del fumetto di Corato Il 20 e 21 giugno apputnamento al Parco Comunale di Corato
Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale
3 luglio 2026 Francesco Edmondo Stolfa è il nuovo Presidente del Consiglio comunale
Rapinatore solitario assalta area di carburanti e fugge con 150 euro
3 luglio 2026 Rapinatore solitario assalta area di carburanti e fugge con 150 euro
Torna a Corato il laboratorio delle tradizionali Barche di Santa Maria
3 luglio 2026 Torna a Corato il laboratorio delle tradizionali Barche di Santa Maria
Il nuovo Despar di Andria riapre con il format di prossimità firmato Despar Centro Sud
2 luglio 2026 Il nuovo Despar di Andria riapre con il format di prossimità firmato Despar Centro Sud
Coratina, Pagano (PD): «Risultato importante. Celebriamo vittoria per l'olivicoltura pugliese»
2 luglio 2026 Coratina, Pagano (PD): «Risultato importante. Celebriamo vittoria per l'olivicoltura pugliese»
Corato chiama a raccolta il mondo della cultura: al via l'avviso per costruire il cartellone "Sei la mia Città – Estate 2026 "
2 luglio 2026 Corato chiama a raccolta il mondo della cultura: al via l'avviso per costruire il cartellone "Sei la mia Città – Estate 2026"
Michele Iacovelli è il nuovo Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d’Italia APS della Regione Puglia
2 luglio 2026 Michele Iacovelli è il nuovo Coordinatore Regionale dell'Archeoclub d’Italia APS della Regione Puglia
Il Villaggio dello Sport”: l’I.C. Don F. Tattoli- De Gasperi chiude l’anno scolastico con la Giornata Nazionale dello Sport
2 luglio 2026 Il Villaggio dello Sport”: l’I.C. Don F. Tattoli- De Gasperi chiude l’anno scolastico con la Giornata Nazionale dello Sport
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.