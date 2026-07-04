Solenni festeggiamenti in onore di Santa Maria Greca a Corato

Ore 18:15: Preghiera del Rosario

Ore 18:45: Preghiera della Novena

Ore 19:00: Celebrazione Eucaristica e Invocazione alla Vergine

Ore 20:00 – presso la Chiesa Parrocchiale

Presentazione del libro: "I volti di Maria" a cura di Nicola Perrone

Modera: Marina Labartino

Ore 20:00 – presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito

Veglia mariana di preghiera in preparazione alla festa

Motto: «Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente» (Lc 1,49)

Presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato

Ore 09:00: Celebrazione Eucaristica

Ore 11:00: Celebrazione Eucaristica e preghiera della Supplica

Ore 19:00:

Solenne Celebrazione Eucaristica sul sagrato della Chiesa

Presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzio

Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città

A seguire: solenne processione dell'Icona di Santa Maria Greca per le vie del Corso cittadino

Ore 20:30 circa: Concerto dei Paradise Park nello spazio antistante la Chiesa

Con l'inizio del mese di luglio, iniziano anche i Solenni Festeggiamenti In Onore Di Santa Maria Greca, che fin dal 1656, accompagna la città di Corato con la speciale protezione verso i suoi abitanti. In questo particolare anno in cui la Parrocchia di Santa Maria Greca compie i suoi 100 anni dell'istituzione a parrocchia, si inserisce un'altra ricorrenza molto importante: il 370° anniversario dell'apparizione di Santa Maria Greca. Ad accompagnare questo momento così intenso di devozione, dedicato a Santa Maria Greca, saranno proprio i giorni di Novena in preparazione alla Festa, guidati da don Leonardo Gaudioso, Vicario parrocchiale della Sacra Famiglia in Corato e Referente cittadino della Pastorale Giovanile. Il 18 luglio, giorno della Festa, vivremo al mattino le Sante Messe e la preghiera della Supplica, invece, la sera la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo e Atto di affidamento alla Vergine Maria, protettrice della città a seguire la solenne processione lungo il Corso cittadino. All'interno del programma dei festeggiamenti, vivremo due semplici appuntamenti:• la presentazione del libro "I volti di Maria", a cura di Nicola Perrone e modera la serata Marina Labartino, presso la Chiesa parrocchiale;• la Veglia Mariana di preghiera in preparazione alla Festa, presieduta da don Leonardo Gaudioso e dalla Pastorale Giovanile di Corato, presso la piazzetta antistante Chiesa di San Vito;• un Concerto Live dei PARADISE PARK che allieteranno la serata con i più grandi successi delle più iconiche band della scena musicale UK e USA, il 18 luglio alle ore 20:30 circa, al termine della processione.Presieduta da don Leonardo Gaudioso, Vicario Parrocchiale Parrocchia Sacra Famiglia – Corato