Il Presidio del Libro e l’IISS Federico II Stupor Mundi organizzano un incontro con il prof. Trifone Gargano

Se leggi sei forte: nell'ambito del Maggio dei Libri, sostenuto dal Cepell (Centro per il Libro e la Lettura) e promosso dall'Amministrazione Comunale, il Presidio del Libro di Corato e l'IISS Federico II Stupor Mundi, organizzano un incontro con il prof. Trifone Gargano prendendo spunto dal suo libro "Infinito pop. Sempre caro mi fu", edizione Progedit.Un avvincente libello che ci prospetta la figura di Giacomo Leopardi e dell'Infinito come non li abbiamo mai letti e conosciuti, tra musica pop, cinema, fumetti e romanzi.È tempo di finirla con il poeta dei pregiudizi e dei clichés (anche a scuola). Il libro propone, infatti, un Leopardi attivo nella nostra età, grazie alle tante ri-scritture pop del suo idillio più famoso.Nonostante i duecento anni trascorsi, L'infinito, i Canti e il pensiero di Leopardi hanno ancora molto da dire e da dare, a ciascuno di noi.Dialoga con l'autore Alessandra Loprieno, docente di Lettere.Partecipano i ragazzi delle classi seconde e quarte.Trifone Gargano, professore presso l'Università degli Studi di Bari, con l'insegnamento «Lo Sport nella Letteratura». Ha insegnato «Didattica della lingua italiana» per l'Università di Foggia, e «Storia della lingua italiana» presso l'Università di Stettino (Polonia). Docente di liceo, è autore di numerose pubblicazioni. Con gli Editori Laterza, ha pubblicato "Virtute e c@noscenza. Antologia della Commedia di Dante" (2010). Con Progedit: "La letteratur@ al tempo di Facebook" (2016); "Dante. 'La Commedia divina'" (2017); "Dante pop e rock" (2021); "La Divina Commedia", edizione integrale, con parafrasi (2021). Con le Edizioni del Rosone: "La 'Divina Commedia' di Dante stickers" (2017); "Dante & Harry Potter" (2018). Con Cacucci, "Letteratura e Sport. Da Dante a Pasolini" (2021).L'iniziativa è promossa dalla Regione Puglia. Assessorato all'industria turistica e culturale in collaborazione con l'associazione Presidi del Libro.L'incontro si terrà2023 alle orepresso l'Auditorium Fratelli Ferrara dell'IISS Federico II Stupor Mundi.