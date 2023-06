Campo Estivo MUVT by Libera: aperta la raccolta fondi per murales

Dal 31 Luglio al 6 Agosto, un gruppo di volontari e un artista muralista realizzeranno un murales sulla facciata di una casa popolare in Via Aurelia. Per sostenere il progetto, è possibile donare online e partecipare alla creazione dell'opera.Corato si trasformerà in una galleria d'arte a cielo aperto grazie al progetto MUVT! (Muoviti), promosso da Libera Corato e Libera Puglia, insieme ad altre associazioni del territorio, con il patrocinio del Comune di Corato.Un gruppo di volontari del campo di impegno e formazione di Libera, provenienti da diverse regioni italiane, si unirà a Daniele Geniale, artista muralista andriese, per realizzare un murales sulla facciata di una casa popolare in Via Aurelia.Il murales non sarà solo un'opera d'arte visiva, ma un simbolo di partecipazione sociale e di connessione con tutta la comunità locale. Attraverso l'arte, i volontari e gli abitanti del quartiere vogliono trasmettere un messaggio di bellezza, ispirazione e speranza, combattendo la rassegnazione, la paura e l'omertà che spesso caratterizzano il contesto urbano.Per realizzare questo murales straordinario, però, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo lanciato una campagna collettiva di raccolta fondi per coprire i costi dei materiali artistici, dell'attrezzatura e delle spese operative necessarie per portare a termine il progetto. Ogni contributo, grande o piccolo che sia, farà la differenza.Donando e partecipando a MUVT!, diventerai parte integrante di un movimento di trasformazione e di rigenerazione urbana. Sarai co-creatore di uno spazio pubblico più bello, inclusivo e ispiratore per tutti coloro che vivono o visitano Via Aurelia.Abbiamo pensato anche a un piccolo segno di ringraziamento: per ogni donazione, il nome di chi donerà sarà riportato nel murales. Sarà un modo tangibile per essere parte integrante del progetto e per lasciare la tua "impronta" nella storia di Via Aurelia.Per donare e partecipare a MUVT!, basta collegarsi al seguente link: https://gofund.me/21d793e9 La campagna collettiva resterà aperta fino a settembre 2023.MUVT! è una campagna collettiva, promossa da Libera Corato e Libera Puglia, insieme aLegambiente Corato, ANPI Sezione Maria Diaferia, OPEN, Oasi2, Ecoteca, SPI CGIL Bari, Andromeda con il patrocinio del Comune di Corato e il sostegno di aziende del territorio.Per maggiori informazioni sul progetto MUVT!, contattare:Libera Corato: mail: pres.corato@libera.itcell: 3662079157