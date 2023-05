Muvt! Il campo di Libera contro le Mafie arriva a Corato

Ricorreva ieri, 23 Maggio 2023, il 31esimo anniversario della strage di Capaci, dove perse la vita Giovanni Falcone assieme agli agenti di scorta.È proprio in occasione di questa importante giornata per la storia nazionale che viene presentato, nella Sala Verde del Comune di Corato, il progetto E!State Liberi - "Muvt".Si tratta di un campo della durata di una settimana che avrà luogo a Corato - dalla fine di luglio sino ai primi di agosto- e che coinvolgerà diverse associazioni del territorio, come A.N.P.I., Legambiente Corato, Teatri Di.Versi, ma anche artisti come Daniele Geniale, esperto muralista.Il progetto rientra nell'ambito dell'estate di Libera, "l'associazione delle associazioni" (come è stata definita nel corso della serata), che da anni si occupa e preoccupa di lotta contro le mafie. I campi E!state Liberi, a livello nazionale, nascono come progetti finalizzati alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alle mafie, occupandosi anche della formazione dei/delle partecipanti sui temi dell'antimafia, attraverso specifici momenti di impegno concreto.Nel caso specifico di Corato, si cercherà di recuperare alcune zone periferiche, dunque marginalizzate, del paese attraverso attività di riqualifica e animazione sociale.Il presidio coratino, nato da qualche tempo, è affidato alla cura di Claudia Leo, giovane studentessa che da anni ormai si è affiancata a Libera, dapprima come "partecipante" e, successivamente, come educatrice e formatrice, con l'obiettivo di diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza sul tema nel territorio coratino. La sua volontà di portare a Corato il campo E!state Liberi è stata prontamente supportata e accolta dall'amministrazione - presente anche ieri - consapevole anch'essa di quanto sia necessario attuare un risveglio della coscienza di massa con il fine di rinvigorire il pensiero critico della cittadinanza.Al termine dell'incontro, non sono mancati i ringraziamenti rivolti a quanti abbiano reso possibile l'ideazione e la realizzazione del progetto nel territorio di Corato e, soprattutto, a Libera per il costante impegno e il magnifico lavoro che da anni svolge.