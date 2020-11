Il Ritiro di Avvento della Pastorale giovanile diventa digitale

Incontri on line per i giovani della Diocesi

Lunedì 30/11, "Amerai"

Mercoledì 9/12, "Ne ebbe compassione"

Lunedì 14/12, "Fasciò le ferite"

Lunedì 12/12, "Si prese cura"

«Da oltre una decina di anni – scrive Don Claudio Maino, responsabile della Pastorale giovanile in una comunicazione alla comunità ecclesiale diocesana - avevamo un appuntamento atteso dai nostri giovani: il Ritiro di Avvento nella prima Domenica.Quest'anno ovviamente non sarà possibile. Con l'equipe di PG e gli amici del settore giovani di Azione Cattolica abbiamo però pensato di proporre comunque un modo di sentirci accompagnati e vivere insieme questo tempo che, nel suo stesso nome, porta tante attese e speranze.Proponiamo ai giovani della diocesi quindi quattro brevi appuntamenti di una mezz'ora lungo le quattro settimane di Avvento. Saranno appuntamenti di preghiera... ma anche di condivisione, riflessione e testimonianza. L'ultimo incontro, lunedì 21 dicembre, sarà con il nostro vescovo.Camminando con tutta la Chiesa diocesana nell'anno dedicato alle diverse povertà, ci guiderà durante l'avvento il brano evangelico del "buon samaritano" (Lc 10, 25-37). Abbiamo scelto come titolo "Avanti il prossimo!"... perchè insieme vogliamo cogliere la provocazione a porre sempre più "davanti" nella nostra vita le esigenze dei prossimi che incontriamo.Nella speranza di poter essere in qualche modo di aiuto e sostegno ai nostri giovani, auguriamo a tutti un intenso e proficuo tempo di Avvento».Programma degli incontri: