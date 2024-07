Il cordoglio del sindaco di Corato per Nicola Lasalata e Giuseppe Martino

"Mi sono recato, qualche minuto fa, presso ilche per anni sono stati in servizio, qui, a Corato".Questo il messaggio deler i due Vigili del Fuoco scomparsi nel tentativo di"Grande è il dolore dei loro colleghi e in tutti noi. Soprattutto in questi giorni, i Vigili del fuoco sono impegnati in un lavoro incessante a causa degli incendi.Al Distaccamento, al Comando e a tutto il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, va la vicinanza e la gratitudine del Comune di Corato".