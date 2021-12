Il sindaco vieta i botti di Capodanno. Sanzioni sino a 500 euro

E' stata pubblicata, questa mattina, l'ordinanza sindacale che vieta su tutto il territorio comunale la vendita e l'utilizzo, fino al 6 gennaio 2022, di ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e in luogo privato.L'ordinanza prevede inoltre il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione ai minori di 14 anni i fuochi di categoria F1 e ai minori di 18 anni i fuochi di categoria F2 e F3 (fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti).I divieti vigono su tutto il territorio cittadino, a partire da oggi, 30 dicembre 2021 e fino a tutto il 6 gennaio 2021 e la violazione del provvedimento comporta una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro.