L'ambiente siamo noi.... l'educazione ambientale nei cuore dei giovani

Ancora un successo per l'Istituto Comprensivo Tattoli-De Gasperi!Gli alunni della classe 2^D sono risultati vincitori assoluti tra le scuole secondarie di I grado della città di Corato del progetto"La Terra in classe. DIFFERENZIATI " promosso dalla SANB.Un video-spot brioso dal titolo "Quindi ricicliamo oppure no?", che sulle note di una canzone tormentone, vuole essere un monito per tutti: differenziando si salva la Terra.Il progetto, coordinato dalle prof.sse Bevilacqua Nicoletta e Musio Simona del dipartimento Stem ha visto coinvolte diverse classi della secondaria, le quali hanno sviluppato le proprie idee progettuali mettendo in campo diverse competenze.La partecipazione al progetto si colloca all'interno di un percorso di costanti attività didattiche atte a promuovere la sostenibilità ambientale ed a coglierne anche il nesso con la sostenibilità sociale ed economica, in linea con il PTOF della scuola.Allora ricicliamo perché "L'AMBIENTE SIAMO NOI!"... il futuro bello siamo noi.