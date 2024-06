Torna in città "Il Tempo dei Piccoli": tutto pronto per la X edizione

Torna "Il Tempo dei Piccoli", evento culturale dedicato ai bambini (e non solo). Per la sua decima edizione, si trasformerà in una carovana che visita diverse città, tra cui. Il cartellone dell'evento è stato presentato quest'oggi all'interno del Chiostro di Palazzo Gioia.La festa dell'infanzia offre una serie di spettacoli teatrali e attività per bambini e bambine, guidati da personaggi storici come Danilo Dolci e Lorenzo Milani. La tappa a Corato è prevista dal 12 al 16 giugno 2024, con spettacoli ed eventi su misura di bambino.«È con grande entusiasmo che accogliamo la decima edizione del festival teatrale "Il Tempo dei Piccoli". Dal 2022, questo evento speciale ha trovato casa a Corato. Quest'anno, siamo felici che il festival vedrà il coinvolgimento dei comuni di Andria, Ruvo di Puglia e Terlizzi. Insieme, stiamo costruendo un territorio dove i bambini e le bambine non sono solo spettatori, ma protagonisti attivi della loro crescita culturale e sociale. Aprire il Palazzo di Città ai più piccoli è un gesto simbolico ma potente: rappresenta il nostro impegno a modellare una comunità inclusiva e lungimirante, dove le idee e i sogni dei bambini possano fiorire. Un ringraziamento speciale va a Kuziba e a tutti coloro che, con passione e dedizione, hanno reso possibile il consolidamento di questa visione». CosìSoddisfazione per: «Siamo davvero contenti come amministrazione comunale di ospitare un evento distribuito su più giorni che mette al centro i bambini e le bambine della nostra comunità, perché tutta l'amministrazione crede fortemente nel grande valore e nella grande speranza che può essere riposta dei bambini».Entusiasmo anche nelle parole ditra i protagonisti ed ideatori della coloratissima carovana: «Per questa festa il Tempo dei Piccoli si è fatto in quattro ed è diventato una carovana che attraversa quattro città, Ruvo, Terlizzi, Corato e Andria, per cui Corato diventa la testa di una carovana che mette al centro l'infanzia, non più di una città ma di un territorio e di questo bisogna andarne fieri. La tematica l'abbiamo dedicata quest'anno a una ribellione, insegnata da dei maestri che hanno cambiato le regole per migliorarle, che sono Lorenzo Milani e Danilo Dolci. A Corato, tra le altre, porteremo la storia di Alberto Manzi un maestro che si opponeva ai voti e pensava che dare i voti, mettere un giudizio numerico non servisse a molto, ma che servisse più che altro capire di cosa ha bisogno ciascun bambino, ciascuna bambina per migliorare la propria vita».Il primo appuntamento de "Il Tempo dei Piccoli" è fissato per domani, ore 21, presso Torre Palomba, con "Totò degli alberi" nel Teatro più piccolo del mondo. Con Livio Berardi, Massimiliano Di Corato, Adriana Gallo, Bruno Ricchiuti, Annabella Tedone; regia di Bruno Soriato.