Il Tempo delle Icone. L'arte di Vincenzo Mascoli omaggia con Icons le personalità ‘pop’ del ‘900 negli eleganti teatri espositivi di Salvo Binetti

La nuova avventura di Avangart e dell'agenzia I Monelli si arricchisce di una nuova gemma.La visione irrequieta e di un laboratorio in magmatico fluire diè ora la scintilla di una nuova iniziativa di grande pregio, che accoglie in un ambiente esclusivo l'arte die dei simboli del nostro tempo, grazie al sapiente lavoro di ideazione, comunicazione e coordinamento dell', che da oltre vent'anni genera eventi di singolare creatività per emancipare la visibilità dei propri clienti nel territorio.Avangart è uno straordinario motore estetico e culturale, ideato dalla fulminante idea di Nicolò Giovine e Sebastiano Pepe, che permette alla platea di fruire dell'arte contemporanea, attraverso incontri e pensieri, tendenze e protagonisti da condividere, anche in luoghi non deputati all'arte figurativa. Nata nel 2009, presente a Venezia, Matera ed in altre esposizioni di arte contemporanea, la galleria pugliese vanta collaborazioni privilegiate e partnership di rilievo come quella con Vittorio Sgarbi. Tra gli artisti della sua scuderia il quotato Vincenzo Mascoli. L'artista e grande scenografo di Corato è chiamato ad un vorticoso giro di impegni nelle grandi rassegne italiane e internazionali tra Berlino e Amsterdam, Milano e Como, New York e Londra, Bari e Firenze, per esportare il suo stile originale. Le sue ispirate opere, inserite nel, ora trovano casa a partire dal vernissage delnell'esclusivo e raffinatoin via Andrea da Bari, 74. Vera eccellenza del territorio, Binetti è pronto a coccolare il suo pubblico selezionato non solo con i migliori trattamenti, ma con un rigenerante momento di bellezza e colore, arte e costume, interpretati dal maestro figurativo con un segno inconfondibile.Il brand "Toni Pellegrino Art and Science", di cui Binetti è direttore tecnico, nasce dallo studio scientifico della colorimetria e della morfologia dei volti, per offrire un risultato da sartoria su misura e raggiungere il connubio perfetto tra armonia estetica e benessere.La fantasia ed il gusto di Salvo hanno permesso di realizzare con il progetto Exhibit il felice matrimonio tra il suo format e le creature di Mascoli con l'I suoi saloni ora sono pronti a diventare nuovi teatri espositivi, innovative gallerie temporanee di Avangart, con l'omaggio del pittore pugliese a donne e uomini indimenticabili. Rivivono così le sue ', celebri testimoni dell'avvenenza e costume femminili e modelli di personalità maschili. Le sue immagini "pop" sono sogno e fuga, estraniarsi fanciullesco ed evasione dalla frenesia quotidiana, nel lento evaporare del segno, che parte dalla figura centrale nitida e psicologica e poi diventa indistinto evocare. Il collage, fatto di immagini ricercate e archiviate, assume un valore di racconto didattico delle Icone rappresentate tutte con lo stesso formato e in primo piano. Interessante è l'utilizzo dei materiali acrilici, pastelli e penne, vernici, smalti e colori di ogni genere che si incastrano con un segno istintivo veloce e accattivante. Questo studio-ricerca trasforma le Icone in fotogrammi di una pellicola che, letti assieme, diventano un racconto della storia per immagini, un film che accompagnerà intere generazioni, data la forza evocativa delle opere.«Cosa siamo diventati rispetto al grande flusso dilagante di oggi? È questa la domanda che si pone Mascoli e su cui ci invita a riflettere, riconoscendo all'arte una prerogativa speciale: la capacità di bloccare ciò che di per sé tenderebbe a essere un 'panta rei' in continuo movimento e a lasciare segni più labili nella nostra coscienza, individuale e collettiva» - dice di Mascoli il critico d'arte Vittorio Sgarbi.Danzano nei suoi tributi pop palpitanti di colore archetipi di seduzione e personalità come il malinconico e aristocratico sorriso di, la carnale bellezza mediterranea di, il malizioso broncio della ribelle e seducente, i lineamenti duri e irregolari della regina soule gli occhi magnetici e la bellezza dolente dell'artista messicana. Sono di scena l'eterea grazia e l'eleganza innata di, l'italiana solarità dicon il suo "iconico" caschetto e l'accattivante sex symbol di Hollywood, la bionda per eccellenza dal fisico da pin upuomini amati e desiderati, invidiati ed imitati, che sono stati fari indimenticabili di bravura artistica nel mondo della musica e dello spettacolo come l'osannato re del rock n' roll, il carismatico leader dei Doorse le irripetibili maschere comiche diL'esposizione "" sarà visitabile