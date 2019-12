Il vento sradica una pensilina che vola dal sesto piano, tragedia sfiorata

È accaduto in via Picca, nei pressi di via Ruvo

Si è rischiato il peggio questa mattina intorno alle nove a causa del forte vento.In via Picca, nei pressi di via Ruvo, si è sfiorata la tragedia. Il forte vento ha letteralmente sradicato una pensilina di un palazzo di sei piani.La pensilina, come fosse un foglio di carta, è volata contro il balcone del palazzo di fronte, distruggendo la ringhiera ed è precipitata su un'auto in sosta, travolgendo anche un portone. Danni anche ad altre tre auto parcheggiate sulla strada.Solo per una fortunata coincidenza nessuna persona percorreva la strada in quel momento.La zona è stata circoscritta. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Locale e i tecnici dell'Italgas per riparare la rottura di una condotta.