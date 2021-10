"Il viaggio del Seventin è giunto al termine"

Un post sulla pagina Facebook per accomiatarsi dai clienti chiude le porte del lounge bar Seventin. Per anni pronto ad accogliere i cittadini ad ogni ora della giornata, dalla colazione, al pranzo alla cena, da oggi chiude i battenti il punto di riferimento per momenti conviviali su Corso Garibaldi."Il viaggio del Seventin è oramai giunto al termine" - si legge nel post - "Oggi, fermi al capolinea, vogliamo ringraziare il nostro staff e voi, nostri clienti, che avete creduto in noi in tutti questi anni, che avete apprezzato il nostro lavoro, che avete scelto il Seventin per festeggiare giorni particolari della vostra vita, ma anche nella quotidianità, che ci avete offerto amicizia, stima, regalato sorrisi e soddisfazioni, compagnia, risate, passaparola, chiacchiere, parole di conforto e complimenti. GRAZIE per aver condiviso con noi questo viaggio! Buona Vita e sempre sorrisi e gioia a tutti voi!".Un annuncio che desta stupore e dispiacere fra i clienti affezionati ma che, specie a fronte del lungo difficile periodo di pandemia che ha fortemente pesato e gravato sul comparto, fa anche molto riflettere sulle difficoltà che una attività economica, sia pur consolidata, con i suoi dipendenti, possa riscontrare nella nostra città.