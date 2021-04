In preghiera per le Vocazioni con Mons. D'Ascenzo

In occasione della 58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

A cura del Centro Diocesano Vocazioni dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in occasione della 58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, oggi, giovedì 22 aprile, alle ore 20.00, si terrà una veglia di preghiera presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'Ascenzo.L'iniziativa andrà in diretta facebook (Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie) e sul canale diocesano Yotube e si terrà presso l'Istituto delle Suore dell'Immacolata di Santa Chiara in Barletta.