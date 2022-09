Si sono svolti nella Basilica di Sant'Alfonso a Pagani (Salerno), venerdì mattina, i funerali di Padre Giovanni Pauciulo, scomparso giovedì. Il religioso era molto legato alla comunità coratina. Cordoglio è stato espresso dall'alla famiglia del defunto ed alla comunità dei Padri Redentoristi «per la perdita del carissimo Padre Giovanni, di cui si ricordano le doti di Pastore, attento al suo popolo, impegnato nella promozione della persona umana; nello studio della dottrina sociale della Chiesa e nella critica del sistema economico che produce povertà e distruzione dell'ambiente»., Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, ha affermato: «Ritengo opportuno condividere alla comunità ecclesiale diocesana la notizia della morte del religioso, redentorista, facendo nel contempo l'invito alla preghiera per lui e la sua congregazione. Non ho avuto la possibilità di conoscerlo, ma tanti lo ricordano per il suo forte legame con la nostra Diocesi, in particolare con Corato e la comunità della, che egli ha visto nascere e crescere, prodigandosi per la costruzione della chiesa parrocchiale. Con sentimenti di vivo ringraziamento nei confronti della sua persona, che il Signore lo benedica e lo tenga nella sua pace!».è nato ad Angri (Salerno) il 22 aprile 1943. Entrato giovanissimo tra i Redentoristi, nella casa di formazione a Sant'Angelo a Cupolo (Benevento), ha emesso la professione temporanea nel 1961 e quella perpetua nel 1965. Ordinato sacerdote nel 1969, è stato assegnato alla comunità di Sibari (Cosenza) dal 1974 al 1993, rivestendo anche l'incarico di parroco della chiesa di San Giuseppe. Dal 1993 al 1996 è stato assegnato acome superiore e parroco di san Gerardo. Dal 1996 al 2002 è stato riconfermato parroco a Corato dove nel mese di ottobre del 1999 è stata inaugurata la nuova chiesa parrocchiale, curata interamente - dalla progettazione alla realizzatore - da Padre Giovanni, che dal 2002 al 2005 ha ricoperto l'incarico di Superiore, sempre a Corato mentre dal 2005 al 2008 ha servito ad Avellino e dal 2008 al 2011 a Foggia.Nel 2011 il ritorno a Corato con l'incarico di vice parroco e dal mese di settembre 2020, a causa delle precarie condizioni di salute, il trasferimento nell'infermeria di Pagani dove Padre Giovanni Pauciulo ha reso l'anima al Signore il 14 settembre 2022.Particolarmente amato per la bontà, la semplicità e l'affabilità. Uomo di grande cultura, promotore del dialogo interconfessionale, sempre alla ricerca della giustizia sociale e della verità e della bellezza.