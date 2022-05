Giornata Diocesana del malato, celebrazioni a Corato

Ricorrerà sabato 28 maggio la Giornata diocesana del malato nell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, che abbraccia anche il territorio coratino. L'ufficio per la pastorale della slaute ha promosso un appuntamento proprio a Corato, nella parrocchia Sacra Famiglia dove, a partire dalle ore 17:30, si svolgerà la recita del Santo Rosario, alla quale seguiranno alcune testimonianze e quindi una celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Leonardo D'Ascenzo.Il tema della Giornata diocesna è un passaggio del Vangelo di Luca (6,36): "Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso". Sono invitati alla partecipazione i fedeli, gli operatori pastorali di settore, gli ammalati e le rispettive famiglie. Prevista la trasmissione in diretta streaming sui social dell'Arcidiocesi (Youtube e Facebook) per consentire a malati e anziani di unirsi alla preghiera.