Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde

Oggi 12 dicembre, Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, l'orologio del Palazzo di Città di Corato sarà illuminato di verde. Accogliendo l'appello dell'associazione Penelope Puglia - associazione famiglie e amici persone scomparse, il Comune di Corato vuole manifestare vicinanza a tutte le famiglie che vivono il dolore dell'attesa e dell'incertezza.In questa giornata si ricorda in modo particolare Francesco Leone, 45enne di Corato scomparso il 5 giugno 2023, di cui ancora non si hanno notizie. La sua famiglia continua a cercare risposte, sostenuta da Penelope, affinché nessuna storia venga dimenticata.Con questa illuminazione aderiamo all'iniziativa nazionale e rilanciamo il messaggio che Penelope porta avanti da sempre: "Chi dimentica, cancella. Noi non dimentichiamo."