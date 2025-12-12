Comune di Corato
Gionata nazionale dedicata alle persone scomparse: Corato si illumina di verde

In ricordo anche di Francesco Leone, 45enne di Corato scomparso nel 2023

Corato - venerdì 12 dicembre 2025 9.40 Comunicato Stampa
Oggi 12 dicembre, Giornata nazionale dedicata alle persone scomparse, l'orologio del Palazzo di Città di Corato sarà illuminato di verde. Accogliendo l'appello dell'associazione Penelope Puglia - associazione famiglie e amici persone scomparse, il Comune di Corato vuole manifestare vicinanza a tutte le famiglie che vivono il dolore dell'attesa e dell'incertezza.

In questa giornata si ricorda in modo particolare Francesco Leone, 45enne di Corato scomparso il 5 giugno 2023, di cui ancora non si hanno notizie. La sua famiglia continua a cercare risposte, sostenuta da Penelope, affinché nessuna storia venga dimenticata.

Con questa illuminazione aderiamo all'iniziativa nazionale e rilanciamo il messaggio che Penelope porta avanti da sempre: "Chi dimentica, cancella. Noi non dimentichiamo."
