Da Quarate...a Cambridge. <span>Foto Anna Lops</span>
Da Quarate...a Cambridge. Foto Anna Lops
Eventi

"Da Quarate… a Cambridge": un ponte tra il locale e il globale

Itinerario tra i dialetti per valorizzare le radici popolari

Corato - mercoledì 17 settembre 2025 9.54
La terza e ultima tappa di "Da Quarate a Cambridge" è stata accolta con grande entusiasmo, ieri 16 settembre, presso il Chiostro di Palazzo di Città. La serata, resa possibile dall'Associazione Culturale Al Nour e dall'amministrazione comunale, ha presentato, in prima assoluta, il concerto "Ritmici racconti. Voci tradizione", firmato dal Benedetta Lusito Project.

Presente Angela Cataldo dell'Associazione Al Nour che ha tracciato il percorso compiuto da questa iniziativa e il suo obiettivo: partire da leggende antiche e rivisitarle al fine di mantenere legami con il passato che non possono essere dimenticati.

In scena Benedetta Lusita e Antonio Enrico, che con la loro voce e la loro musica hanno omaggiato i grandi artisti della musica italiana con una loro personale rivisitazione: Domenico Modugno, Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Roberto Murolo, Eugenio Bennato, Carlo D'Angiò, sono solo alcuni dei nomi presi in considerazione per questo innovativo repertorio.
8 fotoDa Quarate...a Cambridge
Da Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a CambridgeDa Quarate...a Cambridge
I brani hanno seguito un itinerario di dialetti che partendo dalla Campania, hanno toccato anche la Puglia e la Sicilia, restituendo a queste parlate delle sfumature universali di racconto e memoria. I diversi componimenti sono stati intervallati da esibizioni di danza della stessa Benedetta Lusito, create da Lola Hassan.

Riconoscere il valore delle proprie radici popolari e avvicinarle a orizzonti universali permette di creare ponti tra età, culture e linguaggi. Identificarsi nel proprio patrimonio culturale significa, dunque, comprendere l'importanza che le arti hanno nel costruire continuità e legami.
  • Musica
  • danza
  • Chiostro palazzo di Città
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Altri contenuti a tema
La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing" Cultura La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing" Ingresso libero fino a esaurimento posti
In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028" In programma a Corato l'incontro "Il DUP e il Bilancio di Previsione 2026-2028" Appuntamento fissato per lunedì 22 settembre nel chiostro di Palazzo di Città 
A Corato l’orchestra di fiati “Enrico Annoscia”-Città di Bari con il direttore artistico Giuseppe Di Tommaso Vita di Città A Corato l’orchestra di fiati “Enrico Annoscia”-Città di Bari con il direttore artistico Giuseppe Di Tommaso Sesta presenza nella nostra città a testimonianza di un legame profondo
Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato Con il travolgente concerto in piazza, Corato chiude i festeggiamenti dedicati al Santo Patrono.
"Soundtrack Night": concerto dell'AlterSinfonietta con Rino Campanale Associazioni "Soundtrack Night": concerto dell'AlterSinfonietta con Rino Campanale Appuntamento previsto domani, 24 luglio
Ultima serata con “Le Notti delle Cover” a Terlizzi Speciale Ultima serata con “Le Notti delle Cover” a Terlizzi Oggi il gran finale con la musica di Cremonini
“Le Notti delle Cover”, prosegue il weekend a Terlizzi con le canzoni di Tiziano Ferro e Vasco Speciale “Le Notti delle Cover”, prosegue il weekend a Terlizzi con le canzoni di Tiziano Ferro e Vasco Continua fino a domenica l’appuntamento alle S.E.R.R.E - S.P. Terlizzi - Ruvo di Puglia
Tornano “Le Notti delle Cover” a Terlizzi: si apre stasera con le note di Ligabue Speciale Tornano “Le Notti delle Cover” a Terlizzi: si apre stasera con le note di Ligabue Quattro serate da vivere con un’ampia area street food
“Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
17 settembre 2025 “Ambiente in piazza”: due serate dedicate alla sostenibilità con Legambiente Corato
Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti! "
17 settembre 2025 Piazza Sedile a Corato al centro dell'evento "Sport nei Quartieri, Sport per Tutti!"
La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing "
17 settembre 2025 La Sala Verde di Palazzo di Città a Corato ospita il concerto di musica jazz "The Crossing"
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
16 settembre 2025 Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
16 settembre 2025 Viva Network lancia il numero WhatsApp per le segnalazioni dei lettori
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
15 settembre 2025 Controlli ad “Alto impatto” a Corato: rafforzata l’attività della Polizia di Stato
Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
15 settembre 2025 Molfetta-Corato 1-1, il commento di Mastroviti: «Meritavamo qualcosa in più»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.