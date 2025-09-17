"Da Quarate… a Cambridge": un ponte tra il locale e il globale

8 foto Da Quarate...a Cambridge

La terza e ultima tappa di "Da Quarate a Cambridge" è stata accolta con grande entusiasmo, ieri 16 settembre, presso il Chiostro di Palazzo di Città. La serata, resa possibile dall'e dall'amministrazione comunale, ha presentato, in prima assoluta, il concerto, firmato dalPresente Angela Cataldo dell'Associazione Al Nour che ha tracciato il percorso compiuto da questa iniziativa e il suo obiettivo: partire da leggende antiche e rivisitarle al fine di mantenereche non possono essere dimenticati.In scena Benedetta Lusita e Antonio Enrico, che con la loro voce e la loro musica hanno omaggiato icon una loro personale rivisitazione: Domenico Modugno, Franco Battiato, Fabrizio De Andrè, Roberto Murolo, Eugenio Bennato, Carlo D'Angiò, sono solo alcuni dei nomi presi in considerazione per questo innovativo repertorio.I brani hanno seguito un itinerario diche partendo dalla Campania, hanno toccato anche la Puglia e la Sicilia, restituendo a queste parlate delle. I diversi componimenti sono stati intervallati da esibizioni di danza della stessa Benedetta Lusito, create da Lola Hassan.Riconoscere il valore delle proprie radici popolari e avvicinarle a orizzonti universali permette di creare. Identificarsi nel proprio patrimonio culturale significa, dunque, comprendere l'importanza che le arti hanno nel costruire continuità e legami.