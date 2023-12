Palazzo di Città, l'orologio torna a muovere le sue lancette

Powered by

Se l'amore dantesco è stato capace di far muovere il sole e l'altre stelle, una nostra segnalazione del 5 novembre è riuscita a far tornare a muovere (molto più umilmente) le lancette dell'orologio del nostro amato Palazzo di Città. L'orologio infatti che campeggia sulla facciata dello storico Palazzo San Cataldo, ha ripreso a funzionare.«L'impresa Canonico di Lagonegro, tra le poche in Italia specializzate nella manutenzione degli orologi cittadini, lo ha definitivamente rimesso a nuovo, insieme agli orologi interni, interconnessi tra di loro e fermi da tanti anni», si legge su un post del Sindaco Corrado De Benedittis.Torneranno inoltre i rintocchi delle campane, ogni ora, con la segnalazione della mezz'ora.Il tempo nella nostra città è tornato dunque a scorrere. È proprio il caso di dirlo: era ora!