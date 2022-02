In quarantena nella casa di Renato, salta ancora lo sfratto di via Nomentana

Quella di Renato è una storia comune a tanti altri proprietari di casa che hanno visto occupati abusivamente i loro appartamenti. Una storia arrivata alla ribalta nazionale in quanto trattata dalla trasmissione televisiva "Fuori dal Coro" di Rete 4.Una vicenda che ha fatto tanto discutere e che questa mattina si sarebbe dovuta risolvere con il rilascio dell'immobile da parte dell'occupante abusivo.Il tanto atteso rilascio, però, non c'è stato nonostante l'intervento della forza pubblica, della Polizia di Stato, dalla Polizia Locale e degli assistenti sociali, dei carabinieri, dei sanitari e persino del servizio veterinario per prendersi cura del cane dell'occupante.Gli occupanti, madre e figlio, hanno esibito un certificato col quale hanno comunicato di aver avuto contatti stretti con una persona positiva al Covid e pertanto di essersi isolati nella casa. Tampone ASL fissato nei prossimi giorni e sgombero rinviato a data da destinarsi.Non è improbabile che questa sera la storia di Renato torni ad essere raccontata sugli schermi nazionali.