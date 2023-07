Incidente provinciale Corato-Ruvo morto il conducente della moto

Il giovane coratino morto in ospedale ad Andria.

Nell'incidente tra un autocarro ed una moto sulla provinciale che collega Corato a Ruvo purtroppo si registra una vittima, il conducente della moto.Lo sfortunato centauro era arrivato in condizioni gravi nell'ospedale di Andria e purtroppo, per le gravi lesioni riportate nello scontro con l'autocarro, è deceduto.Spetta ora alla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro accertare le cause di questo ennesimo incidente che è costato la vita ad un ragazzo di Corato.