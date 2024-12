Incidente sulla strada 231 a Bitonto, morti due coratini di 38 e 66 anni

Uno schianto micidiale, avvenuto fra tre autovetture, per un bilancio nefasto. Al primo decesso - avvenuto praticamente sul colpo -, quello di, se n'è aggiunto nelle ore seguenti un secondo, quello di un, deceduto dopo il ricovero in ospedale a Bari.Un'altra persona, un, è rimasta ferita: le condizioni di quest'ultimo non dovrebbero essere particolarmente gravi. L'incidente, che non ha lasciato scampo ai due coratini che viaggiavano in due diverse vetture, è avvenuto questa sera, attorno alle ore 19.30, sulla strada provinciale 231: uno schianto frontale, avvenuto fra tre auto, una, unae unain un tratto stradale privo di pubblica illuminazione, per un bilancio drammatico.Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti di passaggio, sono intervenuti a sirene spiegate gli operatori sanitari delcon diverse ambulanze, i, oltre aie alla: i caschi rossi, provenienti dal, hanno dovuto lavorare ​per liberare il 38enne di Corato incastrato nelle lamiere e consegnarlo così alle cure del personale medico e sanitario. Per, però, purtroppo non c'era niente da fare, è morto sul colpo.Ilcoratino, invece, soccorso dal, è stato condotto in codice rosso (in stato comatoso) al pronto soccorso del, ma purtroppo anche lui è spirato, poco dopo il ricovero nel nosocomio del capoluogo pugliese. All'ospedale, invece, è stato condotto uno dei tre feriti, un, ma in codice giallo. Per lui, dunque, ferite meno gravi. Gli altri feriti, invece, sono stati medicati sul posto. Le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.Quanto alla dinamica - i militari dell'dellasi sono occupati della viabilità -, gli agenti della, competenti per territorio, sono adesso al lavoro per comprendere cosa sia effettivamente accaduto lungo quella strada - l'incidente è avvenuto al chilometro 4, in un tratto senza privo di illuminazione senza il muretto divisorio fra le carreggiate -, dato che la posizione dei veicoli e i danni suggeriscono uno scontro frontale.Uno schianto micidiale - restano da chiarire le cause del sinistro tra le vetture coinvolte che si sono scontrate frontalmente - per un bilancio nefasto e due vittime di una sola città, Corato. Di sicuro, per i comuni attraversati dalla 231, sono momenti scioccanti. Di sangue, su quella strada provinciale, n'è stato versato troppo.