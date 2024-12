Omicidio a Corato, convalidati i fermi dei tre presunti killer

Il giudice per le indagini preliminari delha convalidato i fermi die diconsiderati i presunti autori dell'assassinio di, 50 anni, e del ferimento del fratello 41enne, compiuti per strada, a Corato, il 16 dicembre scorso dopo una lite familiare.Durante l'interrogatorio,, di 52 anni, e suo figlio, di 22 anni, assistiti dall'avvocato, hanno risposto alle domande del gip, mentre, di 18 anni, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per la moglie di Nicola Manzi, invece,, 48 anni, accusata di tentato omicidio e porto illecito di arma comune da sparo, il gip non ha convalidato il fermo, disponendo la misura dei domiciliari con il braccialetto elettronico.Anche lei in stato di fermo ordinato dal pubblico ministeroha risposto all'interrogatorio, assistita dall'avvocato, riferendo di contrasti familiari tra il marito e i tre Pilato, rispettivamente cognato e nipoti della vittima, accusatia vario titolo, di omicidio, di porto abusivo di arma da fuoco e tentato omicidio. I due Pilato avrebbero sostenuto di avere sparato per «legittima difesa» in quanto Michele Manzi avrebbe minacciato di uccidere Nicola Pilato.Nello specifico il padre dei due avrebbe riferito che assieme ai figli era pronto per una battuta di caccia al cinghiale quando si sono fermati in via Salvi. Secondo quanto ricostruito, lunedì, intorno alle 18, i fratelli Pilato, a bordo di una Volkswagen Golf guidata dal padre Nicola, avrebbero avvicinato i due fratelli Manzi: «dopo avere visto Nicola Manzi impugnare un'arma», il primo a scendere ed a sparare sarebbe stato, che però avrebbe mancato il cognato e suo fratello.Successivamente, pure il figlio 18enne sarebbe sceso dall'auto, imbracciando un fucile e sparando, uccidendo uno zio e ferendo l'altro. Secondo quanto emerso,, rimasta illesa, avrebbe partecipato alla sparatoria: avrebbe raccolto la pistola del marito e inseguito gli autori dell'omicidio, esplodendo alcuni colpi contro di loro. Durante il sopralluogo in loco, sono stati repertati numerosi bossoli di diverso calibro, ma le armi utilizzate non sono state ancora rinvenute.Il movente dell'omicidio, che potrebbe configurarsi in un litigio familiare, resta ancora da chiarire, così come l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Domani mattina, intanto, il medico legaleeseguirà l'autopsia sul corpo della vittima all'interno dell'del