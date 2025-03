Perde il controllo dell'auto e si ribalta, ferito il conducente

S'è ribaltato con l'auto mentre percorreva la strada provinciale 231. Sono stati momenti di forte paura quelli vissuti nella tarda serata di ieri dal conducente di unache per fortuna non ha riportato ferite gravi. Il sinistro stradale si è verificato tra i comuni di Ruvo di Puglia e Corato, in direzione di quest'ultimo centro.Il sinistro, catalogato come autonomo, è avvenuto alle ore 23.00: l'auto, una, viaggiava sulla strada provinciale 231 quando, nei pressi del restringimento di carreggiata e dello svincolo per Castel del Monte, il conducente ha perso il controllo, finendo per rovesciarsi al centro della carreggiata. Immediati i soccorsi da parte degli altri automobilisti di passaggio, mentre rimane al momento sconosciuta l'esatta dinamica dell'episodio e soprattutto il motivo che l'ha provocato.Sul posto, scattato l'allarme, sono intervenuti gli operatori delper prestare le prime medicazioni: dopo le cure sul posto, il conducente, rimasto ferito, è stato trasportato in codice rosso per dinamica, a causa di un politrauma, al pronto soccorso del. Per fortuna, le sue condizioni di salute non destano alcuna particolare preoccupazione tra i medici del nosocomio andriese. I rilievi sul luogo dell'accaduto sono stati affidati ai, arrivati con una gazzella.I militari della, con idel, sono intervenuti anche per il recupero del mezzo, per dirigere il traffico stradale e per la messa in sicurezza del tratto interessato. Spetterà a loro, dopo aver completato gli accertamenti e aver sentito il conducente, stabilire l'esatta dinamica.