Omicidio Manzi, nuovi dettagli potrebbero emergere dagli interrogatori

Si presenteranno in mattinata alle ore 09.00 davanti al giudice per le indagini preliminari del, padre e figli, di 52, 22 e 18 anni, accusati di aver ucciso il 52enne, provocandone la morte, e di aver ferito il fratello di quest'ultimo,, 41 anni.I due principali indagati per omicidio e per porto illecito d'arma comune da sparo - fra cui, che avrebbe imbracciato un fucile sparando e uccidendo suo zio Nicola -, in stato di fermo da lunedì sera hanno già sostenuto un interrogatorio con il sostituto procuratore della, e idella. Alla presenza del loro legale,, si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere.Non è ancora chiaro quale sia stata la causa scatenante della vicenda finita con la morte di Manzi, arrestato nel 2021 nel blitzche consentì di chiudere il cerchio suldi Altamura, e l'arresto della moglie di quest'ultimo,di 48 anni, per tentato omicidio e porto illecito d'arma comune da sparo. Non erano ancora le ore 19.00 di lunedì sera, quandosi trovava sotto casa, lungo via Salvi, con la moglie e suo fratello, 41enne.Secondo la ricostruzione degli inquirenti in strada sarebbe andata in scena una vera e propria sparatoria. Ad agire sarebbero stati i due fratelli Pilato che, a bordo di unacondotta dal padre, avrebbero avvicinato i fratelli Manzi: il primo a scendere e sparare sarebbe stato il 52enne che però avrebbe mancato cognato e suo fratello. A quel punto, dall'auto, sarebbe sceso il figlio 18enne che avrebbe imbracciato un fucile sparando ed uccidendo uno zio e ferendo l'altro., «attinto da un colpo di arma lunga da sparo», è deceduto sul colpo, mentre suo fratello, anche lui centrato da un proiettile, è rimasto ferito ed è ricoverato in prognosi riservata al: operato ad un rene, è intubato. È rimasta invece illesa la donna che dopo avere raccolto la pistola che il marito aveva addosso «ha inseguito i tre assassini sparando a sua volta». L'ipotesi al vaglio è sempre quella del litigio in famiglia, ma si indaga a tutto campo.E nuovi dettagli potrebbero emergere dal faccia a faccia che si terrà oggi e dall'autopsia. Tre ore dopo l'interrogatorio, alle ore 12.00, il pm assegnerà al medico legaledell'l'incarico di svolgere l'esame. L'autopsia dovrebbe poi essere svolta entro sabato.