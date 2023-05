Incidente tra Altamura e Santeramo: camionista coratino in codice rosso

Si allunga la scia di sangue sulle strade pugliesi. L'ultimo incidente, in ordine di tempo, questa mattina, intorno alle 8 del mattino, sulla provinciale fra Altamura e Santeramo.Nello scontro frontale fra un furgone ed un'auto, ha perso la vita il conducente della vettura, un 32enne di Altamura. L'uomo alla guida del furgone, 25enne di Corato, è ricoverato in codice rosso al Policlinico di Bari, ma non sarebbe in pericolo di vita.La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio degli inquirenti.