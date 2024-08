Asl Bari: "Attenti alle truffe via Sms"

"Contatta con urgenza i nostri uffici socio sanitari, per una comunicazione importante che la riguarda. Chiama e ascolta al numero".Se avete ricevuto un sms (o messaggio WhatsApp) del genere, ๐ž๐ฏ๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ž ๐๐ข ๐ซ๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ง๐๐ž๐ซ๐ž ๐จ ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐š๐ฆ๐š๐ซ๐ž e fate molta attenzione perchรฉ puรฒ trattarsi di un ๐ฉ๐ซ๐จ๐›๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐ญ๐ž๐ง๐ญ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ข ๐ญ๐ซ๐ฎ๐Ÿ๐Ÿ๐š ๐ญ๐ž๐ฅ๐ž๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐š: รจ un invito fasullo, poichรฉ non proviene assolutamente da servizi o uffici della ASL Bari.La ASL Bari suggerisce ai cittadini di non lasciarsi fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti non ufficiali o non chiaramente identificabili e ricorda che, per le comunicazioni di natura sanitaria, non vengono utilizzati mai numeri a pagamento ma esclusivamente numeri verdi gratuiti.La ASL Bari, dopo aver tempestivamente segnalato l'accaduto alla Polizia Postale, invita i cittadini a prestare molta cautela e a denunciare casi di questo tipo all'Autoritร preposta.