Inizia l'estate, ondate di calore in arrivo

Da oggi si aprono ufficialmente le porte all'estate e con essa alle prime ondate di calore che stanno già interessando il territorio nazionale.Già il fine settimana appena trascorso ha fatto registrare temperature in aumento con l'arrivo dell'aria africana in risalita dal Sahara.Il Ministero della Salute non ha ancora pubblicato eventuali bollettini legati a possibili ondate di calore, ma si prevedono temperature più torride che a metà settimana potrebbero arrivare a sfiorare i 40°.